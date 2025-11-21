Nóng rực chiến địa Kupiansk, cả Nga lẫn Ukraine đều tuyên bố kiểm soát 21/11/2025 19:02

(PLO)- Nga tuyên bố kiểm soát Kupiansk và tiến sâu ở Pokrovsk, Vovchansk, trong khi Ukraine bác bỏ thông tin mất đất, tạo ra loạt tuyên bố trái ngược về cục diện chiến trường.

Ngày 20-11, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupiansk - trung tâm hậu cần quan trọng ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, theo đài RT.

Ông Putin được báo cáo về tình hình tại 2 thành phố then chốt ở miền đông Ukraine (gồm Kostiantynivka và Kramatorsk), cũng như khu vực quanh Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

“Đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây đã giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk và đang tiếp tục gây thiệt hại các đơn vị Ukraine bị bao vây ở tả ngạn sông Oskol” - ông Gerasimov nói với ông Putin, theo đoạn video đăng trên trang web Điện Kremlin.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thị sát một sở chỉ huy của Nhóm tác chiến miền Tây. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Nga/AFP

Ông Gerasimov cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 70% TP Pokrovsk và hơn 80% TP Vovchansk cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra gần Pokrovsk, nơi Ukraine “kháng cự quyết liệt”.

Không rõ địa điểm chính xác nơi ông Putin họp với các chỉ huy.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định Kupiansk vẫn dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine, hãng Reuters đưa tin.

“Tuyên bố cho rằng Nga kiểm soát 80% Vovchansk ở tỉnh Kharkiv và 70% thành phố Pokrovsk cũng không đúng sự thật” - tuyên bố viết.

Bộ Tổng tham mưu cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra tại hướng Pokrovsk, trong đó Moscow mở 56 cuộc tấn công nhắm vào quân Kiev.

Theo Bộ này, lực lượng Nga đang tiếp tục tiến chậm về phía tây qua tỉnh Donetsk, với mục đích kiểm soát toàn bộ vùng Donbass (miền đông Ukraine, gồm 2 tỉnh là Donetsk và Luhansk).

Tiếp tục đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia ngày 20-11 nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã cấm quân đội Kiev thừa nhận việc mất các thị trấn then chốt vào tay Nga.

Ông Nebenzia nói điều này nhằm che giấu tình hình thực tế trên chiến trường, với hy vọng dòng viện trợ từ phương Tây cho Kiev không bị gián đoạn.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ, ông Nebenzia nhấn mạnh tình hình tiền tuyến của Ukraine “vẫn rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là thảm khốc. Quân đội Nga đang tiến công thuận lợi trên hầu hết các hướng".

“Ông Zelensky muốn cho các nhà tài trợ phương Tây thấy rằng tuyến phòng thủ vẫn trụ vững, vì ông trông cậy vào nguồn tài trợ tiếp tục cho cuộc chiến với Nga. Ông ấy cần hàng tỉ USD để duy trì cuộc chiến, đồng thời để bản thân và phe cánh hưởng lợi, tiếp tục nắm quyền” - ông Nebenzia nói.