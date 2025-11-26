Tình báo Nga: Anh lên kế hoạch hạ uy tín ông Trump 26/11/2025 09:30

(PLO)- Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) lên tiếng rằng Anh đang lên kế hoạch khôi phục "hồ sơ Steel" nhằm hạ uy tín Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 25-11, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) lên tiếng rằng Anh đang chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm hạ thấp uy tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mục tiêu của động thái này được cho là nhằm cản trở nỗ lực của ông Trump trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, đài RT đưa tin.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho rằng London xem việc duy trì xung đột là yếu tố "thiết yếu" để đảm bảo các hợp đồng vũ khí trị giá hàng tỉ USD, vốn được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Anh đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cơ quan này lập luận rằng, việc làm suy yếu vị thế của ông Trump - người đang thúc đẩy giải pháp kết thúc chiến sự - sẽ khiến Washington dao động, qua đó bảo vệ nguồn lợi nhuận của Anh.

"Tại Anh đã xuất hiện kế hoạch khôi phục ‘hồ sơ’ giả mạo của cựu sĩ quan tình báo Christopher Steele. Tài liệu đó vốn cáo buộc Tổng thống Mỹ và gia đình có liên hệ với tình báo Liên Xô và Nga" - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga tuyên bố.

Hồ sơ Steele, do cựu điệp viên Tình báo Anh (MI6) biên soạn năm 2016 (được cho được chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton tài trợ), dựa trên các nguồn tin chưa được kiểm chứng. Tài liệu này cáo buộc ông Trump và người thân có những liên hệ mờ ám với Moscow.

Mặc dù từng được sử dụng để thổi bùng nghi vấn "Russiagate" (thuật ngữ dùng để cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ) trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, hồ sơ nói trên sau đó đã bị bác bỏ vì thiếu căn cứ.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nhận định tình báo Anh có thể sẽ không tái sử dụng tài liệu nguyên bản mà thay vào đó sẽ tạo ra một phiên bản mới dựa trên khuôn mẫu cũ.

Anh chưa lên tiếng về thông tin trên.

Về bối cảnh, đội ngũ của ông Trump được cho là đang soạn thảo kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Kiev và một số chính phủ châu Âu không đồng tình vì lo ngại kế hoạch này buộc Ukraine phải nhượng bộ lớn.

Tuần này, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đã loại bỏ một số điều khoản theo yêu cầu của Kiev. Một số nguồn tin phương Tây cho hay kế hoạch hiện chỉ còn 19 điểm, và ông Zelensky cũng đã nhất trí.

Về phía Nga, Moscow tỏ ra thận trọng trước sáng kiến của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định rằng ưu thế quân sự của Nga đang tiếp tục được củng cố, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ đạt được các mục tiêu an ninh, bất kể Kiev có chấp nhận vai trò trung gian của Washington hay không.