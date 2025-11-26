Chiến sự Nga - Ukraine 26-11: Nga không kích dữ dội khắp Ukraine, 9 người chết, 30 người bị thương; Có tin Kiev đồng ý giới hạn quân đội ở mức 800.000 26/11/2025 07:32

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với các đòn tấn công từ hai bên; Moscow tăng cường hoạt động ở TP quan trọng của Donetsk; Nga nói châu Âu nên trả lại tài sản cho Moscow nếu không sẽ bị coi là kẻ trộm.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt không kích từ hai bên.

Nga không kích dữ dội khắp Ukraine, 9 người chết, 30 người bị thương

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng trong ngày 25-11 có 9 người thiệt mạng và 30 người bị thương trên khắp Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công qua đêm của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm các cơ sở ở Kiev, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk và Kharkiv. Tính đến sáng 25-11, hơn 40.000 người ở Kiev, 20.000 người ở Odessa, 13.000 người ở Chernihiv, 21.000 người ở Dnipropetrovsk và 8.000 người ở Kharkiv đã bị mất điện.

Không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không nước này ngày 25-11 đã bắn hạ 14/22 tên lửa và 438/460 máy bay không người lái (UAV) mà Nga phóng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở thủ đô Kiev và các khu vực khác.

Tên lửa và UAV Nga đã bắn trúng 15 địa điểm, và các mảnh vỡ rơi trúng 12 địa điểm.

Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 25-11 sau khi trúng không kích. Ảnh: X

Tại Kiev, 2 đợt không kích của Nga đã tấn công các khu chung cư và các cơ sở khác ở nhiều quận, khiến 7 người thiệt mạng và 14 người bị thương, theo lời ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự TP Kiev.

Tỉnh trưởng Odessa - Oleh Kiper nói rằng có 6 người đã bị thương do các mảnh vỡ từ UAV Nga rơi xuống cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh này.

Tỉnh Chernihiv ghi nhận 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương khi Moscow nhắm vào các địa điểm công nghiệp, cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự khác, theo Tỉnh trưởng Vyacheslav Chaus.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về 1 người thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga vào TP Lyman.

Tại tỉnh Sumy, lực lượng Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công vào 19 khu định cư, làm 1 người bị thương, chính quyền khu vực đưa tin trên Telegram.

Tại tỉnh Kherson, một bé trai 11 tuổi đã bị thương trong một cuộc không kích của Nga vào thị trấn Bilozerka, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho biết trên Telegram.

. Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công và giành được lợi thế trong và xung quanh TP tiền tuyến Siversk (tỉnh Donetsk), nhóm giám sát nguồn mở DeepState đưa tin ngày 25-11.

Nhóm này cho biết gần đây quân đội Nga thường xuyên xuất hiện bên trong TP, bao gồm cả ở phía nam và vùng ngoại ô phía đông.

Siversk là một TP nhỏ (dân số trước chiến tranh khoảng 10.000 người) nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine ở phía bắc tỉnh Donetsk.

TP này giúp bảo vệ cụm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk ở phía tây, vốn là điểm neo giữ “vành đai pháo đài” phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Các nhà phân tích quân sự cho rằng nếu Nga củng cố các lợi thế xung quanh Siversk, Moscow có thể gia tăng áp lực lên tuyến phòng thủ này bằng cách mở ra những hướng tấn công mới.

Theo DeepState, lực lượng Nga đang tấn công dọc theo một khu vực rộng hơn ở tiền tuyến xung quanh Siversk, sử dụng xe bọc thép, xe máy và các đợt bộ binh.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-11 đưa tin quân đội Nga đã tấn công chính xác quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp-quân sự và năng lượng của Ukraine trong đêm để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Ivanopolye ở Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ 419 UAV và 4 tên lửa tầm xa Neptune của Ukraine trong 24 giờ qua.

Lực lượng Ukraine phá hủy 2 máy bay Nga, gồm hệ thống A-60

Ngày 25-11, ông Robert “Madyar” Brovdi - chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của Nga và cả tổ hợp laser trên không thử nghiệm A-60.

A-60 là máy bay thử nghiệm hiếm từ thời Liên Xô, dựa trên Il-76, được trang bị hệ thống laser trên không và phát triển để thử nghiệm công nghệ phòng thủ tên lửa và chống vệ tinh.

Mặc dù chưa có con số chính thức, truyền thông Nga ước tính giá trị của máy bay này từ 150 triệu đến 480 triệu USD, tùy theo cấu hình.

Cùng ngày, Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) rằng SBU đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào TP cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen vào đêm 24, rạng sáng 25-11, nhắm vào một cảng dầu và một căn cứ hải quân.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công đã trúng các tàu chở dầu và hệ thống phân phối dầu, cũng như các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.

Nga: Châu Âu nên trả lại tài sản cho Moscow nếu không muốn bị coi là kẻ trộm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 25-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các nước châu Âu phải trả lại tài sản bị đóng băng của Nga nếu không muốn “bị gọi là những tên trộm châu Âu”, theo TASS.

“Chỉ có Nga mới có quyền quyết định số phận của tài sản Nga. Và những ai nắm giữ tiền của Nga một cách bất hợp pháp phải trả lại nếu không muốn bị coi là những tên trộm châu Âu và phải chịu hình phạt nặng nề nhất cho hành vi của mình” - bà Zakharova viết trên Telegram.

Nhà ngoại giao Nga đưa ra bình luận trên để đáp trả phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng quyền định đoạt tài sản của Nga bị đóng băng tại Liên minh châu Âu (EU) thuộc về châu Âu.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.

FT: Ukraine đồng ý giới hạn quân đội ở 800.000 người theo kế hoạch hòa bình Mỹ

Tờ Financial Times ngày 25-11 dẫn lời các quan chức Ukraine rằng một kế hoạch hòa bình đã được các quan chức Ukraine và Mỹ thảo luận và thông qua sẽ giới hạn quân đội Ukraine trong thời bình ở mức 800.000 binh sĩ.

Quy mô quân đội này vẫn sẽ là lực lượng lớn thứ hai ở châu Âu sau Nga và gần bằng sức mạnh hiện tại trong thời chiến của Ukraine, khoảng 900.000 quân.

Thông tin này được đưa ra sau khi kế hoạch hòa bình ban đầu, được Washington trình bày tuần trước đề xuất giới hạn lực lượng Ukraine ở 600.000 quân.

Theo Financial Times, bản gốc gồm 28 điểm đã được rút gọn còn 19 điểm sau các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva, mặc dù toàn bộ nội dung vẫn chưa được công bố.

Các vấn đề nhạy cảm nhất, đặc biệt liên quan tới lãnh thổ, sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải quyết sau.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin của Financial Times.