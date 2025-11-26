Ông Trump nói 'gần' đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine, chỉ đạo đặc phái viên gặp ông Putin 26/11/2025 05:43

(PLO)- Các quan chức Mỹ cho biết cần có thêm các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ trong nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình Ukraine, trong khi các lãnh đạo châu Âu kêu gọi thận trọng.

Xung quanh kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine ngày qua có những dấu hiệu tích cực.

Ông Trump nói về tiến triển kế hoạch hòa bình

Ngày 25-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đang "rất gần" và chỉ còn một vài điểm khác biệt, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, đài CNN đưa tin. Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Đồng thời, ông Trump cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine, sau đó Tổng thống Trump hy vọng sẽ gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng phải cho đến khi một kế hoạch được hoàn thiện hơn.

"Tôi hy vọng sẽ sớm được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng chỉ khi kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến này là cuối cùng hoặc đang trong giai đoạn cuối" - ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 10. Ảnh: WHITE HOUSE

Kế hoạch 28 điểm ban đầu của Tổng thống Trump được cho là đã thu gọn còn 19 điểm. Bản dự thảo ban đầu đã gây lo ngại tại các thủ đô châu Âu, đề xuất rằng Ukraine phải từ bỏ vĩnh viễn tham vọng gia nhập NATO và nhượng thêm lãnh thổ ngoài khoảng 20% ​​mà Nga đang kiểm soát.

Phiên bản sửa đổi nâng mức trần đề xuất cho lực lượng vũ trang tương lai của Ukraine từ 600.000 quân lên 800.000 quân. Một quan chức Ukraine nói với AFP rằng phiên bản mới "tốt hơn đáng kể", mặc dù các quan chức Mỹ thừa nhận rằng vẫn còn những vấn đề "nhạy cảm" chưa được giải quyết.

Câu hỏi then chốt vẫn là liệu Nga có sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể ngoài những nhượng bộ trong kế hoạch ban đầu hay không, vốn được các nhà lập pháp Mỹ, Ukraine và các đồng minh châu Âu coi là có lợi cho Moscow.

Các cuộc đàm phán giữa các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine tại Geneva vào cuối tuần đã tạo ra một làn sóng ngoại giao, với các cuộc họp tiếp theo diễn ra tại Abu Dhabi giữa các phái đoàn Mỹ và Nga vào ngày 24-11. Các nhà lãnh đạo từ Liên minh thiện chí, khoảng 30 quốc gia ủng hộ Ukraine, cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến vào ngày 25-11.

Bộ trưởng Driscoll - người đứng đầu phái đoàn Mỹ - cho biết các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đang diễn ra tốt đẹp. Nhà Trắng cho biết đã có "tiến triển to lớn" nhưng lưu ý rằng một số chi tiết còn lại "cần được giải quyết".

Theo đài CNN, chính quyền Tổng thống Trump hy vọng tận dụng đà đàm phán với các quan chức Ukraine và Nga để cố gắng đưa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Putin ngồi vào bàn đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn.

Nhà Trắng ngày 25-11 cho biết cần có thêm các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ, trong nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

"Trong tuần qua, Mỹ đã đạt được những tiến bộ to lớn hướng tới một thỏa thuận hòa bình bằng cách đưa cả Ukraine và Nga vào bàn đàm phán. Có một vài chi tiết nhạy cảm, nhưng không phải là không thể vượt qua, cần được giải quyết và sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Ukraine, Nga và Mỹ" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng trên mạng xã hội X.

Châu Âu thận trọng

Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo châu Âu kêu gọi thận trọng về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết "vẫn còn một chặng đường dài phía trước và con đường khó khăn".

Hàng đầu từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Hollandse Hoogte/ Rex/Shutterstock

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine đang ở một "thời điểm then chốt" và kêu gọi tầm quan trọng của "những đảm bảo an ninh mạnh mẽ" cho Kiev.

"Các cuộc đàm phán đang có được động lực mới và chúng ta nên nắm bắt đà này, không phải vì có lý do để lo ngại mà bởi vì cuối cùng đã có cơ hội đạt được tiến bộ thực sự hướng tới một nền hòa bình tốt đẹp" - ông Macron phát biểu tại buổi khai mạc cuộc họp trực tuyến Liên minh thiện chí.

Tổng thống Macron nói rằng “điều kiện tuyệt đối cho một nền hòa bình tốt đẹp là một loạt các đảm bảo an ninh rất mạnh mẽ chứ không phải là các đảm bảo trên giấy tờ”.

Trong cuộc gọi trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục gây áp lực trừng phạt lên Nga, theo hãng tin Reuters.

"Vì áp lực vẫn là ngôn ngữ duy nhất mà Nga đáp trả, chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng nó cho đến khi có sự sẵn sàng thực sự để tham gia vào một con đường đáng tin cậy hướng tới hòa bình" - bà von der Leyen viết trên X.