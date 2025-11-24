Nhà Trắng ra tuyên bố sau cuộc họp với Ukraine về kế hoạch 28 điểm 24/11/2025 08:54

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Mỹ và Ukraine đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng tại Geneva (Thuỵ Sĩ), thống nhất tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ hòa bình nhằm đảm bảo chủ quyền và hòa bình bền vững cho Ukraine.

Ngày 23-11, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã kết thúc cuộc họp cấp cao nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất.

Sau cuộc gặp, Nhà Trắng phát đi tuyên bố chung, cho biết cuộc họp diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng, tập trung và tôn trọng lẫn nhau, cho thấy cam kết chung của hai bên trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, theo website Nhà Trắng.

Hai bên đánh giá các cuộc tham vấn “rất hiệu quả”, cho biết đã đạt tiến triển đáng kể trong việc thu hẹp khác biệt và xác định các bước đi tiếp theo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời báo chí sau cuộc họp kín với phái đoàn Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23-11. Ảnh: Fabrice Coffrini/AFP

Hai bên tái khẳng định rằng mọi thỏa thuận trong tương lai phải bảo đảm đầy đủ chủ quyền của Ukraine và mang lại một nền hòa bình bền vững, công bằng. Từ kết quả trao đổi, hai phái đoàn đã xây dựng một khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện hơn.

Phái đoàn Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết bền bỉ của Mỹ và đặc biệt là của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh và thương vong.

Ukraine và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục làm việc với cường độ cao trong những ngày tới để hoàn thiện các đề xuất chung. Hai bên cũng sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác châu Âu khi tiến trình đàm phán được thúc đẩy.

Các quyết định cuối cùng trong khuôn khổ này sẽ do Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ đưa ra.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai bên nhắc lại cam kết tiếp tục phối hợp nhằm đạt được một nền hòa bình bảo đảm an ninh, ổn định và tạo điều kiện cho công cuộc tái thiết Ukraine.