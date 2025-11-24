Chiến sự Nga-Ukraine 24-11: Ukraine mở chiến dịch ‘tìm diệt’ ở Pokrovsk; Tàu Nga ở Rostov bị nhóm du kích thân Ukraine đốt 24/11/2025 08:29

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Nhóm du kích thân Ukraine nói đốt tàu kéo ở Rostov; Ukraine mở chiến dịch “tìm và diệt” quân Nga khỏi trung tâm Pokrovsk; Ông Erdogan sắp thảo luận với ông Putin về hành lang ngũ cốc và giải pháp hòa bình Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, đặc biệt ở chiến trường Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Nhóm du kích thân Ukraine nói đốt tàu kéo ở Rostov

Nhóm du kích Atesh thân Ukraine ngày 23-11 cho biết đã phá hoại một đầu máy kéo chạy bằng điện được cho là được Moscow dùng để chở hàng quân sự từ thành phố Rostov-on-Don (tỉnh Rostov, Nga), tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Video nhóm này đăng tải cho thấy các thành viên Atesh đổ chất lỏng dễ cháy lên đầu máy. Một video khác ghi lại cảnh bên trong đầu máy bốc cháy dữ dội.

﻿ Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo Atesh, vụ phá hoại đã “làm gián đoạn lịch trình di chuyển của các đoàn tàu chở đạn dược, thiết bị và lực lượng dự bị” tới tiền tuyến. Vụ việc được cho là xảy ra gần ga hàng hóa Rostov-Tovarny.

Atesh nói Rostov-on-Don nằm cách biên giới Nga - Ukraine chỉ 65 km và là “trung tâm phân phối chính cho các nhóm tác chiến miền Nam và miền Đông của Moscow”.

Theo The Kyiv Independent, nhóm Atesh thường xuyên tiến hành các vụ phá hoại trên lãnh thổ Nga và tại những khu vực của Ukraine bị Nga kiểm soát.

Đầu tháng này, lực lượng du kích này cũng báo cáo một vụ phá hoại thiết bị đường sắt tại tỉnh Zaporizhia do Nga kiểm soát, nói rằng họ đã phá hủy một tủ điện, làm chậm việc Nga vận chuyển binh sĩ và tiếp tế ra tiền tuyến.

Ukraine mở chiến dịch “tìm và diệt” quân Nga khỏi trung tâm Pokrovsk

Lực lượng Ukraine đang triển khai chiến dịch truy quét binh sĩ Nga khỏi trung tâm thành phố Pokrovsk, quân đội nước này thông báo ngày 23-11.

“Chúng tôi vẫn giữ vững vị trí ở trung tâm thành phố, các trận đấu súng vẫn đang diễn ra, nhưng đối phương không thể củng cố lực lượng. Các lực lượng phòng vệ đang kìm chân đối phương và tiến hành những nhiệm vụ ‘tìm và diệt’ nhằm loại quân Nga tại Pokrovsk” - Lực lượng Đổ bộ Ukraine viết trên Telegram.

Theo dự án bản đồ DeepState, quân Nga vẫn tiếp tục lấn sâu vào trung tâm Pokrovsk trong 24 giờ qua.

Pokrovsk, nằm ở tây bắc tỉnh Donetsk, là tâm điểm của những trận đánh ác liệt nhất dọc tuyến giao tranh Nga - Ukraine suốt năm qua.

Quân đội Ukraine cho biết các toán lính Nga nhỏ lẻ, thậm chí chỉ một vài người, đã tìm cách thâm nhập thành phố, đôi khi mặc thường phục để trà trộn.

Lực lượng Đổ bộ Ukraine cho biết Ukraine đã tiêu diệt 388 binh sĩ Nga và làm bị thương 87 người tại Pokrovsk kể từ đầu tháng 11.

“Trong những ngày gần đây, Tiểu đoàn Tấn công Độc lập Skala đã tiến hành chiến dịch quét sạch sự hiện diện của đối phương tại khu vực ga đường sắt, Trường Cao đẳng Sư phạm Pokrovsk và Quảng trường Sobornyi” - thông báo cho biết, nhắc đến đơn vị tấn công nổi tiếng của quân đội Ukraine.

Cũng trong ngày 23-11, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine công bố video cho thấy loạt đòn tấn công trúng mục tiêu Nga ngay trong nội đô.

Nga thông tin tình hình chiến trường Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-11 công bố báo cáo cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm một số khu vực ở miền đông và đông nam Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo phía Nga, lực lượng thuộc Nhóm tác chiến miền Nam “giành quyền kiểm soát” làng Petrovskoye tại tỉnh Donetsk, trong khi Nhóm tác chiến miền Đông “tiến công và kiểm soát” hai làng Tikhoye và Otradnoye ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Phía Nga cũng cho biết quân đội Ukraine trong ngày qua đã 7 lần tìm cách phá vòng vây ở Pokrovsk, xuất phát từ làng Grishino, song mọi nỗ lực đều “bị đẩy lùi”.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công này do trung đoàn tấn công 425, lữ đoàn cơ giới 32 và lữ đoàn đổ bộ 95 của Ukraine thực hiện.

Theo thông tin Nga công bố, Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục “hạ lực lượng Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk” và tiến hành “quét sạch” làng Rovnoye.

Ngoài ra, phía Moscow còn cho biết đã phá hủy 1 hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và tấn công vào một số cơ sở hậu cần, năng lượng và vận tải mà Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự.

Quân đội Nga cũng nói đã đánh vào “148 điểm tập kết tạm thời” của lực lượng Ukraine.

Về phòng không, phía Nga cho hay hệ thống của họ đã bắn hạ 1 quả bom dẫn đường, 1 rocket HIMARS và 140 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày qua.

Ông Erdogan sắp thảo luận với ông Putin về hành lang ngũ cốc và giải pháp hòa bình Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ nêu vấn đề khôi phục thỏa thuận hành lang ngũ cốc trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 24-11.

“Chúng tôi sẽ lại có một cuộc điện thoại với ông Putin [vào ngày 24-11]. Trước đây, chúng ta đã có sáng kiến hành lang ngũ cốc. Sáng kiến này nhằm mở đường cho hòa bình. Chúng tôi muốn hành lang ngũ cốc phục vụ cả châu Âu lẫn châu Phi, nhưng tiếc là kết quả vẫn hạn chế” - ông Erdogan nói.

“Tôi sẽ hỏi lại ông Putin về vấn đề này trong cuộc trao đổi. Tôi nghĩ nếu tiến trình có thể nối lại thì đó sẽ là điều tốt” - ông Erdogan nói.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết ông đã tiếp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong tuần qua.

Ông Erdogan cho biết thêm rằng trong cuộc nói chuyện với ông Putin, ông dự định thảo luận về “các bước có thể thực hiện để chấm dứt thương vong”.

Sau đó, ông Erdogan hy vọng sẽ có cơ hội trao đổi kết quả với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump, TASS đưa tin.