Châu Âu công bố kế hoạch hòa bình cho Ukraine, khác gì 28 điểm của Mỹ? 24/11/2025 06:15

(PLO)- Châu Âu đã xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine vốn dựa trên kế hoạch 28 điểm của Mỹ, song có một số khác biệt về vấn đề quân số và lãnh thổ của Kiev.

Cuối ngày 23-11, các quan chức châu Âu đã họp cùng phái đoàn Washington và Kiev để thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo về hòa bình Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Giới chức châu Âu đã mang đến buổi thảo luận một phiên bản điều chỉnh của kế hoạch Mỹ, trong đó bác bỏ các đề xuất hạn chế năng lực vũ trang của Ukraine và phản đối những nhượng bộ lãnh thổ.

Theo tài liệu Reuters tiếp cận ngày 23-11, phiên bản điều chỉnh của châu Âu cho phép Ukraine duy trì lực lượng quân sự lớn hơn so với phương án của Mỹ, đồng thời cho rằng mọi thảo luận về trao đổi lãnh thổ phải dựa trên đường ranh hiện tại ở tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Cụ thể, tài liệu đề xuất áp trần quân số của Ukraine trong “thời bình” là 800.000 quân, thay vì mức 600.000 quân theo kế hoạch của Mỹ.

Tài liệu cũng nêu rằng “đàm phán về trao đổi lãnh thổ sẽ bắt đầu từ Đường Liên lạc (LOC)”, thay vì xác định trước rằng một số khu vực nên được công nhận là “thực tế thuộc Nga” như gợi ý của Mỹ.

Nguồn thạo tin của Reuters cho biết bản kế hoạch này do nhóm E3 châu Âu (Anh, Pháp và Đức) soạn thảo.

Tài liệu lấy các đề xuất trong kế hoạch của Mỹ làm nền tảng, nhưng rà soát từng điểm và đưa ra những phần cần xóa hoặc điều chỉnh.

Một điểm quan trọng là đề xuất Ukraine nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Điều 5 về phòng vệ tập thể của NATO nêu rõ một cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào tất cả. Tuy nhiên, Điều 5 quyền lực của NATO không cam kết các thành viên phải can thiệp quân sự toàn diện nếu xảy ra tấn công, mà kêu gọi họ cung cấp những gì mà họ cho là cần thiết để hỗ trợ đối tác.

Tài liệu do châu Âu soạn thảo cũng phản đối đề xuất của Mỹ về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng tại phương Tây, chủ yếu ở Liên minh châu Âu.

“Ukraine sẽ được tái thiết hoàn toàn và được bồi thường tài chính, gồm cả thông qua tài sản nhà nước Nga, những tài sản này sẽ tiếp tục bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine” - văn bản viết.

Trước đó, kế hoạch của Mỹ đề xuất dùng 100 tỉ USD trong số tài sản Nga bị đóng băng để đầu tư vào “nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm tái thiết và đầu tư tại Ukraine”, và Mỹ sẽ nhận 50% lợi nhuận từ hoạt động này.

Phần còn lại được Mỹ đề xuất rót vào một “quỹ đầu tư riêng giữa Mỹ và Nga”.