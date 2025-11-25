Kế hoạch 28 điểm của Mỹ cho Ukraine được điều chỉnh còn 19 điểm? 25/11/2025 06:05

(PLO)- Ukraine tái khẳng định các “lằn ranh đỏ” về lãnh thổ và quy mô quân đội, trong bối cảnh Mỹ và Ukraine đang hoàn thiện kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến giữa Moscow và Kiev.

Ngày 24-11, Chủ tịch Quốc hội Ukraine - ông Ruslan Stefanchuk nói rằng Ukraine vẫn sẵn sàng đối thoại hòa bình với Nga nhưng sẽ không bao giờ công nhận sự kiểm soát của Moscow hay chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với quy mô quân đội hoặc liên minh tương lai.

Ông Stefanchuk nhấn mạnh đây là những “lằn ranh đỏ” không ai được phép vượt qua, “dù về thực tế, pháp lý hay đạo lý", tờ The Kyiv Independent đưa tin.

“Không công nhận việc Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine, không giới hạn lực lượng vũ trang Ukraine và không trao cho bất kỳ ai quyền phủ quyết lựa chọn liên minh trong tương lai của Kiev" - ông Stefanchuk nói.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine - ông Ruslan Stefanchuk. Ảnh: Ruslan Stefanchuk/X

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ đề xuất một kế hoạch hòa bình 28 điểm, trong đó quy định quân đội Ukraine thời bình sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 quân, buộc Kiev nhượng toàn bộ vùng Donbass (miền đông Ukraine) và không cho nước này theo đuổi tư cách thành viên NATO.

Đề xuất này đã vấp phải phản ứng từ châu Âu và một số nghị sĩ Mỹ, và được cho là đã thu gọn xuống còn 19 điểm sau cuộc tham vấn giữa quan chức Kiev và Washington tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ) hôm 23-11.

Sau cuộc thảo luận ngày 23-11, hai bên đánh giá cuộc gặp là “hiệu quả” và sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện bản kế hoạch cập nhật, với các vấn đề then chốt như lãnh thổ và quan hệ giữa Nga, Mỹ và NATO sẽ do tổng thống hai nước bàn thảo sau.

Toàn bộ nội dung của bản cập nhật vẫn chưa được công bố.

Kiev từ lâu khẳng định sẽ không công nhận sự kiểm soát Nga đối với lãnh thổ Ukraine, thay vào đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo đường giới tuyến hiện nay - đề xuất đã bị Moscow bác bỏ.

Ukraine cũng kiên quyết bảo lưu quyền theo đuổi việc gia nhập NATO và EU, trong khi Moscow nhiều lần nêu rõ rằng cấm Kiev bước vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là một trong những yêu cầu cốt lõi của họ.

Quy mô lực lượng vũ trang cũng là điểm nghẽn lớn khác, khi Kiev và châu Âu thường nhấn mạnh rằng một quân đội Ukraine đủ mạnh chính là bảo đảm an ninh tốt nhất.

Phần mình, ngày 24-11, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga hiện đang xem xét bản kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, đài RT đưa tin.

Ông Ushakov nói thêm rằng “nhiều” phần trong đề xuất ban đầu của Washington “tỏ ra chấp nhận được” đối với Moscow, song các bên liên quan sẽ điều chỉnh nhiều.