Nga lên tiếng về kế hoạch 28 điểm của Mỹ về hòa bình Ukraine 25/11/2025 05:52

(PLO)- Phía Nga lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, rằng nhiều nội dung trong đề xuất hòa bình là chấp nhận được, trong khi bác bỏ đề xuất của châu Âu về hòa bình Ukraine.

Ngày 24-11, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga hiện đang xem xét bản kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, đài RT đưa tin.

Ông Ushakov nói thêm rằng “nhiều” phần trong đề xuất ban đầu của Washington “tỏ ra chấp nhận được” đối với Moscow.

Theo ông Ushakov, Nga đã nhận được một “tín hiệu” từ Mỹ cho thấy Washington muốn thảo luận trực tiếp về đề xuất này vào một thời điểm nào đó, nhưng hiện chưa có sắp xếp cụ thể.

Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS

“Chắc chắn nó sẽ được rà soát và điều chỉnh từ phía chúng tôi, và chắc chắn cả phía Ukraine, cũng như phía Mỹ và châu Âu. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc” - ông Ushakov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cho rằng đề xuất của Mỹ có thể trở thành “cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng".

Giới chức Mỹ đã thảo luận kế hoạch ban đầu với đại diện EU và Ukraine tại Geneva vào 23-11. Đến với buổi thảo luận, phía Liên minh châu Âu đưa ra đề xuất riêng cho một thỏa thuận hòa bình tương lai, trong đó có một số điều khoản khác với xuất ban đầu của Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 23-11 tuyên bố không nên áp đặt giới hạn đối với quân đội Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) phải giữ vai trò “trung tâm” trong tiến trình hòa bình. Bà cũng nhấn mạnh rằng biên giới của Ukraine “không thể bị thay đổi bằng vũ lực".

Bình luận về diễn biến này, ông Ushakov gọi các điều kiện của EU là “không mang tính xây dựng” và khẳng định Nga không thể chấp nhận chúng.