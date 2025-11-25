Có tin Ukraine đã chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất 25/11/2025 20:51

(PLO)- Đài CNN ngày 25-11 dẫn lời một quan chức Mỹ rằng Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh với Nga.

Đài CNN ngày 25-11 dẫn lời một quan chức Mỹ rằng Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh với Nga và chỉ còn “một vài chi tiết nhỏ” cần giải quyết.

“Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình. Vẫn còn vài chi tiết nhỏ cần giải quyết, nhưng họ đã đồng ý với một thỏa thuận hòa bình” - vị quan chức nói.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang có mặt tại Abu Dhabi (UAE) để họp với các quan chức Nga về kế hoạch của Washington nhằm chấm dứt xung đột.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Theo CNN, tuyên bố của quan chức Mỹ dường như tiến xa hơn lập trường công khai của phía Ukraine - bên cũng cử phái đoàn đến Abu Dhabi và đã liên lạc với ông Driscoll.

Viết trên mạng xã hội X, ông Rustem Umerov - thư ký an ninh quốc gia của Ukraine - cho biết các phái đoàn đã “đạt được sự hiểu biết chung về các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận được thảo luận ở Geneva”.

Hôm 24-11, phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu đã có cuộc gặp tại Geneva (Thuỵ Sĩ). Tại cuộc gặp, Ukraine được cho là đã thuyết phục Mỹ điều chỉnh kế hoạch hoà bình 28 điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump xuống còn 19 điểm.

“Giờ đây chúng tôi trông cậy vào sự ủng hộ của các đối tác châu Âu cho những bước tiếp theo” - ông Umerov viết.

Ông bổ sung rằng Ukraine mong chờ tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Mỹ để “hoàn tất các bước cuối cùng và đạt thỏa thuận với Tổng thống Trump”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết đã có triển vọng dẫn tới hoà bình sau các cuộc đàm phán ở Geneva.

“Sau các cuộc họp ở Geneva, chúng tôi thấy nhiều triển vọng có thể khiến con đường dẫn tới hòa bình trở nên rõ ràng. Có những kết quả vững chắc, và phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm” - ông Zelensky viết trên Telegram.