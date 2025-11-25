Kiev và loạt tỉnh của Nga cùng lúc hứng không kích dữ dội, thương vong lớn hai bên 25/11/2025 14:50

(PLO)- Nga và Ukraine ồ ạt không kích lẫn nhau giữa lúc các bên đang cấp tập thảo luận về thỏa thuận hoà bình 28 điểm do Mỹ hậu thuẫn.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine vào sáng 25-11, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed và tên lửa đạn đạo Kinzhal.

Bộ Năng lượng Ukraine mô tả cuộc tấn công của Nga là "một cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn... vào các cơ sở hạ tầng năng lượng".

Giới chức Ukraine cho hay cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người ở Kiev đã thiệt mạng và 8 người bị thương.

Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở thủ đô Kiev vào sáng sớm 25-11. Ảnh: Ukraine's State Emergency Service/Telegram

Hoạt động tên lửa và UAV của Nga cũng được báo cáo ở các khu vực khác, bao gồm các tỉnh Zaporizhzhia và Kharkiv.

Trong khi đó, Moscow cho biết quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các khu vực phía Nam của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Theo các báo cáo mới nhất, 3 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương ở tỉnh Rostov và 6 người bị thương ở tỉnh Krasnodar do cuộc tấn công này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ 249 UAV trên khắp đất nước.

Theo hãng tin AFP, cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh các bên đang chạy đua thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Tối 24-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo người dân Ukraine về các cuộc tấn công tiếp diễn trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

"Chúng ta cũng phải nhận thức rằng Nga sẽ không giảm bớt áp lực lên chúng ta. Những ngày này, những tuần này, chúng ta phải hết sức chú ý đến các cảnh báo không kích và tất cả mối đe dọa tấn công tương tự. Chúng ta hiểu chính xác mình đang đối phó với ai…” - ông Zelensky nói.

Mỹ, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã dành cả cuối tuần tại Geneva để bàn về đề xuất hòa bình của Washington cho Kiev sau khi Ukraine bày tỏ sự quan ngại rằng kế hoạch này bao gồm nhiều nhượng bộ lớn cho Nga, và yêu cầu sửa đổi.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã đạt tiến triển đáng kể trong việc xây dựng một kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Ukraine, song hai bên vẫn chưa thống nhất về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Kiev, theo hãng tin Reuters.

Ông Rubio nói vẫn còn nhiều việc phải làm để xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Ông hy vọng thỏa thuận có thể đạt được trước ngày 27-11 nhưng cũng để ngỏ khả năng kéo dài hơn.

Các quan chức châu Âu cũng đã xây dựng một phiên bản điều chỉnh của kế hoạch Mỹ, trong đó bác bỏ các đề xuất hạn chế năng lực vũ trang của Ukraine và phản đối những nhượng bộ lãnh thổ.

Ngày 24-11, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga hiện đang xem xét bản kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.