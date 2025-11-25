Chiến sự Nga - Ukraine 25-11: Binh sĩ Ukraine đột kích Pokrovsk cứu đồng đội; Nga thắng thế ở Donetsk, Zaporizhzhia 25/11/2025 06:29

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi Moscow tuyên bố đạt bước tiến ở Donetsk và Zaporizhzhia; UAV của Ukraine tấn công nhà máy hóa chất Nga ở Crimea; Kế hoạch hòa bình của Mỹ giảm còn 19 điểm?

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến.

Ukraine mở chiến dịch ở Pokrovsk để sơ tán thương binh

. Ngày 24-11, Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine thông báo rằng binh sĩ thuộc Trung đoàn Tác chiến Đặc biệt số 3 đã mở chiến dịch ở hướng TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) để vô hiệu hóa lực lượng Nga và sơ tán thương binh Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Báo cáo không nêu rõ vị trí hay thời điểm chính xác của chiến dịch.

Trong nhiệm vụ, lực lượng này đã tiến qua hệ thống công sự vào khu vực rừng rậm, tại đây họ vô hiệu hóa 2 binh sĩ và bắt 1 binh sĩ Nga.

Chiến dịch đẩy lùi lực lượng Nga đang bao vây một đơn vị Ukraine và tạo điều kiện để sơ tán 3 binh sĩ Ukraine bị thương. Những binh sĩ bị thương đã được đưa ra an toàn bằng một phương tiện không người lái.

. Cùng ngày, ông Viktor Tregubov - phát ngôn viên Lực lượng liên hợp Ukraine nói rằng lực lượng Nga đang cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi bờ phía đông sông Oskil ở khu vực TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Ông Tregubov nói rằng tình hình tại các khu vực Kupiansk và Kupiansk-Vuzlovyi không thay đổi, nhưng quân Nga đang tìm cách tiến lên ở khu vực phía đông 2 điểm này.

“Đối phương không mấy thành công, nhưng áp lực ở đó là có thật” - ông Tregubov nói.

Đánh giá lực lượng dự bị của Nga trong khu vực, ông Tregubov cho biết Nga có đủ quân số hiện diện, dù không đủ để tạo ra một “sự tăng cường lực lượng đáng kể”.

Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương Ukraine ngày 24-11 báo cáo về 6 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 162 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 23, rạng sáng 24-11.

Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 125 UAV, trong khi 37 UAV tấn công 15 địa điểm.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng Nga tấn công TP Kharkiv (thủ phủ tỉnh) và 7 khu dân cư khác, khiến 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, UAV và pháo binh Nga tấn công TP Nikopol, khiến 2 người thiệt mạng, và 5 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Vladyslav Haivanenko.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga làm 5 người bị thương ở TP Sloviansk và 1 người bị thương ở TP Kostiantynivka.

Tỉnh Zaporizhzhia ghi nhận 6 người bị thương do các đợt tấn công của Nga vào các khu vực Polohy và Zaporizhzhia, theo chính quyền quân sự địa phương.

Tại tỉnh Kherson, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin, các cuộc tấn công của Nga khiến 5 người bị thương trong ngày qua.

Nga cũng tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm, nhắm vào các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Chernihiv và Dnipropetrovsk. Tình hình ty nghiêm trọng nhất ở tỉnh Dnipropetrovsk với 60.000 người dân bị mất điện, theo Bộ Năng lượng Ukraine.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga ngày 24-11 đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Zatishye ở tỉnh Zaporizhzhia, theo hãng thông tấn TASS.

Ngoài ra, quân Nga cũng giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng ở Pokrovsk trong 24 giờ qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine mất khoảng 1.340 binh sĩ trong ngày. Phòng không Nga đã bắn hạ 345 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

UAV của Ukraine tấn công nhà máy hóa chất Nga ở Crimea, nhiều cơ sở năng lượng bị “cắt điện”

Ngày 24-11, ông Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine nói rằng các phi công điều khiển UAV của Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa chất lớn ở bán đảo Crimea, theo Kyiv Independent.

“Những UAV của chúng tôi đã ghé thăm nhà máy hóa chất BROM, nơi phục vụ tổ hợp công nghiệp-quân sự của đối phương. Một số cơ sở năng lượng tại khu vực đã bị cắt điện” - ông Brovdi viết trên Telegram.

Nhà máy Brom là cơ sở sản xuất brom và các loại muối liên quan duy nhất ở Đông Âu.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Moscow phản ứng trái ngược với kế hoạch hòa bình của Mỹ và của châu Âu

Trợ lý điện Kremlin - ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Ngày 24-11, Trợ lý điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Nga đang xem xét kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo RT.

Ông Ushakov nói thêm rằng nhiều phần trong đề xuất ban đầu của Mỹ “có vẻ được Moscow chấp nhận”.

Mỹ đã trình bày kế hoạch này với cả Moscow và Kiev. Chi tiết của đề xuất chưa được tiết lộ, nhưng các báo cáo cho thấy kế hoạch bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea và Donbass, giới hạn quân đội Kiev và kêu gọi Ukraine không gia nhập NATO.

Theo ông Ushakov, Nga đã nhận được “tín hiệu” từ Mỹ rằng Washington muốn thảo luận về đề xuất này trong một cuộc gặp trực tiếp vào một thời điểm nào đó, nhưng vẫn chưa có sự sắp xếp cụ thể nào.

“Tất nhiên, nó sẽ phải được xem xét và điều chỉnh từ phía chúng tôi, và chắc chắn cả phía Ukraine, cũng như phía Mỹ và châu Âu. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng” - ông Ushakov nói.

Liên quan kế hoạch hoà bình do châu Âu đề xuất, ông Ushakov bác bỏ và gọi kế hoạch là “thiếu xây dựng”. Ông khẳng định Moscow sẽ không chấp nhận kế hoạch này.

“Nhìn qua là thấy hoàn toàn thiếu tính xây dựng; nó không phù hợp với chúng tôi” - ông Ushakov nói.

Các đồng minh của Ukraine ở châu Âu đưa ra kế hoạch này để phản ứng với kế hoạch 28 điểm của ông Trump.

Kế hoạch của châu Âu giảm nhẹ một số yêu cầu khắt khe nhất đối với Kiev, bao gồm nâng trần quân số của quân đội Ukraine từ 600.000 lên 800.000 người và bỏ yêu cầu Ukraine nhượng thêm lãnh thổ ở Donbas.

Kế hoạch của châu Âu cũng kêu gọi ngừng bắn dọc theo tuyến đầu hiện tại và tìm kiếm các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, tương tự Điều 5 của NATO.

Trong diễn biến mới nhất, một quan chức Ukraine ngày 24-11 nói rằng kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất hiện có ít điểm hơn sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Thụy Sĩ.

Theo quan chức này, kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm hiện chỉ còn 19 điểm. Hiện chưa rõ những điểm nào đã bị loại bỏ.