36 nước Liên minh thiện chí họp với Mỹ và Ukraine về kế hoạch 28 điểm 26/11/2025 05:36

(PLO)- Lãnh đạo các nước thuộc Liên minh thiện chí đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho xung đột Nga - Ukraine với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngày 25-11, Liên minh thiện chí - gồm 36 quốc gia ủng hộ Ukraine - đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ cho xung đột Nga - Ukraine, cũng như khẳng định cam kết sát cánh cùng Kiev, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp do Anh - Pháp - Đức chủ trì, có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Đây là đầu tiên một đại diện Mỹ tham gia cuộc họp của nhóm này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức Ukraine tham dự cuộc họp trực tuyến của “liên minh thiện chí” ngày 25-11. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực”

Trong tuyên bố đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp, các nhà lãnh đạo “nhấn mạnh rằng mọi giải pháp phải có sự tham gia đầy đủ của Ukraine, bảo vệ chủ quyền của Ukraine, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine”.

Liên minh “hoan nghênh những bảo đảm rằng các vấn đề liên quan đến lợi ích của châu Âu và NATO sẽ được thảo luận riêng, với sự tham gia đầy đủ của các đối tác châu Âu và các đồng minh NATO” và nhất trí rằng các quyết định về tài trợ cho Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, sẽ “mang tính then chốt”.

Liên minh cũng nhắc lại rằng hòa bình cần được hỗ trợ bằng “các bảo đảm an ninh chắc chắn và đáng tin cậy cho Ukraine” và “biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực”.

Tại cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đang ở “giai đoạn quyết định”.

“Các cuộc đàm phán đang có động lực mới và chúng ta cần nắm lấy thời cơ này, không phải vì có điều gì đáng lo ngại mà vì cuối cùng đã xuất hiện cơ hội để tạo ra bước tiến thực sự hướng tới một nền hòa bình tốt đẹp” - ông Macron nói, lưu ý rằng “Ukraine vẫn vững vàng, Nga đang chậm lại, và châu Âu thì kiên định”.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng “điều kiện tuyệt đối cho một nền hòa bình tốt đẹp là phải có những bảo đảm an ninh thực sự vững chắc chứ không phải những cam kết trên giấy”.

Sau cuộc họp, ông Macron cho biết rằng bắt đầu từ ngày 26-11, một nhóm công tác sẽ bắt đầu soạn thảo những nội dung mà các đồng minh sẽ đóng góp cho lực lượng đảm bảo an ninh triển khai tới Ukraine hậu chiến.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng các cuộc trao đổi giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu ở Geneva đã đạt được tiến bộ.

“Tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng - và có tín hiệu hôm nay rằng phần lớn văn bản, theo đánh giá của ông Zelensky, có thể chấp nhận được” - ông Starmer nói.

Ông Starmer tái khẳng định nguyên tắc cốt lõi của “liên minh thiện chí” là Ukraine phải có khả năng tự vệ trong tương lai và chủ quyền của Ukraine phải được duy trì.

“Và dĩ nhiên, người bạn Mỹ của chúng ta hiểu rằng các yếu tố liên quan châu Âu và NATO, phải có sự đồng thuận của châu Âu và các thành viên NATO” - thủ tướng Anh nói thêm.

Ông Starmer nhắc lại các cuộc tấn công của Nga, cho biết Anh sẽ chuyển giao thêm tên lửa phòng không trong vài tuần tới.

Ukraine sẵn sàng với khung thỏa thuận Geneva

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảm ơn sự ủng hộ của Liên minh thiện chí, cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về khung thỏa thuận đạt được ở Geneva.

“Tôi sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để trao đổi về những điểm còn nhạy cảm, và chúng tôi cho rằng sự hiện diện của các lãnh đạo châu Âu có thể mang lại lợi ích” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh tiếp tục hỗ trợ Ukraine, duy trì trừng phạt Nga, sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để tăng cường khả năng bảo vệ Ukraine, và hoàn tất khuôn khổ khả thi cho việc triển khai lực lượng đảm bảo an ninh đến Ukraine.

Về phía ngoại trưởng Mỹ, đài CNN dẫn nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp rằng trong cuộc họp, ông Rubio đã hiểu tầm quan trọng của việc Ukraine tự đưa ra quyết định trong một số lĩnh vực của đề xuất đàm phán hòa bình, đồng thời cho biết phía Mỹ sẽ mang bản kế hoạch đã chỉnh sửa trở lại cho phía Nga.

Cũng theo nguồn tin này, “những tiến triển tốt” đã đạt được trong cuộc họp bao gồm việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu.

Nga chưa bình luận về cuộc họp của Liên minh thiện chí.