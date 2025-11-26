Lộ chi tiết điện đàm giữa quan chức Mỹ-Nga về Ukraine, có đề cập Donetsk 26/11/2025 08:16

(PLO)- Hãng Bloomberg đưa tin ông Steve Witkoff - Đặc phái viên tổng thống Mỹ và ông Yuri Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga đã có cuộc điện đàm, được cho là nền tảng của kế hoạch 28 điểm.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và Trợ lý tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov đã có cuộc điện đàm vào tháng trước để thảo luận về việc hợp tác xây dựng một kế hoạch hòa bình cho xung đột ở Ukraine, hãng Bloomberg đưa tin ngày 25-11.

Trong cuộc gọi ngày 14-10, kéo dài hơn 5 phút, ông Witkoff đã tư vấn cho ông Ushakov về cách Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đề cập vấn đề Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hướng dẫn của ông Witkoff bao gồm các đề xuất thiết lập một cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trước chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Mỹ vào tuần đó.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff (trái) và Trợ lý tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov. Ảnh: POLITICO/TASS

Ông Witkoff, người gặt hái thành công với thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza, gợi ý rằng Nga nên sử dụng thỏa thuận Gaza làm phương tiện tiếp cận.

“Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch Trump 20 điểm ở Gaza, tất cả đều vì hòa bình, và tôi nghĩ có thể làm điều tương tự với các ông” - ông Witkoff nói với ông Ushakov, theo một bản ghi âm cuộc trò chuyện được Bloomberg ghi lại.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ cũng gợi ý rằng Nga sẽ cần kiểm soát Donetsk và ông tin rằng các nhượng bộ về đất đai là cần thiết.

“Thẳng thắn mà nói, tôi biết để đạt được một thỏa thuận hòa bình, Nga sẽ cần kiểm soát Donetsk và có thể thực hiện một vài trao đổi lãnh thổ khác. Nhưng thay vì nói thẳng như vậy, chúng ta nên diễn đạt theo hướng lạc quan hơn, vì tôi tin chúng ta có thể đạt được thỏa thuận” - ông Witkoff nói.

Theo Bloomberg, cuộc trò chuyện này lần đầu tiên cung cấp cái nhìn trực tiếp về chiến thuật gần đây của ông Witkoff trong việc đàm phán với Nga và những gì dường như là nguồn gốc của đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ được công bố đầu tháng này.

Thông tin về cuộc điện đàm giữa các quan chức Mỹ-Nga xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Trump cho biết sẽ cử ông Witkoff sang Nga để gặp ông Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cử Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sang Kiev làm việc với các quan chức Ukraine.

Bình luận về cuộc gọi bị rò rỉ, ông Trump nói rằng ông chưa xem xét cuộc gọi nhưng nghe nói đó là một “cuộc đàm phán thông thường”.

“Ông ấy phải thuyết phục theo hướng có lợi cho Nga. Đó chính là công việc của một nhà đàm phán giỏi. Ý tôi là, nếu họ muốn điều gì, ông ấy phải thuyết phục họ chấp nhận. Tôi đoán ông ấy cũng làm tương tự với Ukraine, vì trong mọi thỏa thuận, mỗi bên đều phải nhượng bộ và nhận lại” - ông Trump nói với phóng viên hôm 25-11.

Nga chưa bình luận về cuộc điện đàm giữa ông Witkoff và ông Ushakov.