Tình báo Nga cáo buộc Pháp đang tìm cách can thiệp quân sự vào Ukraine 02/12/2025 19:01

(PLO)- Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) cảnh báo Paris rằng việc các công ty quân sự tư nhân Pháp được triển khai tới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu pháp lý ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga.

Ngày 2-12, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Pháp vẫn đang tìm cách tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Pháp rất mong muốn gửi quân đến Ukraine… Theo thông tin gửi đến SVR, Pháp vẫn đang tìm cách tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine" - theo SVR, trích dẫn một sắc lệnh của chính phủ Pháp cho phép sử dụng các công ty quân sự tư nhân (PMC) để hỗ trợ "một quốc gia thứ ba đang đối mặt xung đột vũ trang".

Sắc lệnh này được chính phủ Pháp thông qua vào ngày 30-11, với tên sắc lệnh 2025-1030 về các đơn vị tham chiếu của Bộ Lực lượng vũ trang về hợp tác quân sự quốc tế.

Tình báo Nga cáo buộc Pháp đang tìm cách can thiệp quân sự vào Ukraine. Ảnh: TASS

Theo SVR, ngay cả một "người châu Âu bình thường, thiếu hiểu biết về chính trị" cũng có thể đoán được quốc gia nào được ám chỉ trong tài liệu.

“Các nhóm phòng không cơ động và số lượng hạn chế máy bay F-16 Fighting Falcon mà Ukraine có hiện nay không đủ khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga. Việc học cách vận hành các tiêm kích Mirage và những trang thiết bị khác đòi hỏi nhiều thời gian cũng như trình độ chuyên môn cao” - SVR lập luận.

“Đó là lý do Kiev sẽ cần đến các công ty quân sự tư nhân nước ngoài được trang bị vũ khí phương Tây hiện đại, chủ yếu là của Pháp” - cơ quan tình báo Nga giải thích thêm.

Tuy nhiên, SVR cảnh báo Paris không nên ảo tưởng rằng sắc lệnh trên “sẽ cho phép họ được tự do hành động và đồng thời trốn tránh trách nhiệm về sự tham gia của quân đội mình vào cuộc xung đột".

"Sự hiện diện của các PMC tại Ukraine, được gọi một cách khiêm tốn là ‘các đơn vị tham chiếu’' của Bộ Lực lượng vũ trang trong sắc lệnh nói trên, sẽ bị Moscow coi là sự tham gia trực tiếp của Pháp vào các hoạt động thù địch chống lại Nga. Do đó, các PMC sẽ trở thành mục tiêu pháp lý ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang liên bang Nga” - SVR cảnh báo.

Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.