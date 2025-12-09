Chiến sự Nga - Ukraine 9-12: Chung cư 9 tầng ở Ukraine trúng không kích, nhiều người bị thương; Phi công Su-27 của Ukraine tử nạn trong chiến đấu 09/12/2025 09:09

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Loạt TP Ukraine tiếp tục hứng không kích

. Ngày 8-12, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng Ukraine sẽ tập trung củng cố quân đội thông qua việc huy động hiệu quả hơn, tuyển quân tốt hơn và huấn luyện chất lượng cao trong quá trình tiếp tục chiến đấu với Nga.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo quân sự Ukraine bị giám sát ngày càng nhiều giữa lúc Nga tiếp tục mở các đợt tấn công, còn Ukraine thì chật vật với công tác huy động và thiếu hụt nhân lực.

“Đối phương vẫn đang tiến, nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường phòng thủ và củng cố quân đội” - ông Syrskyi viết trên Facebook.

Các nỗ lực mới nhằm cải tổ quá trình chuẩn bị cho binh sĩ bằng cách cải thiện cả cơ cấu lẫn điều kiện huấn luyện.

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng các cuộc không kích của Nga vào 2 TP Zaporizhzhia và Vilniansk (tỉnh Zaporizhzhia) ngày 8-12 đã làm 15 người bị thương.

Các cuộc tấn công sử dụng 3 quả bom lượn có điều khiển (KAB), nhắm vào khu công nghiệp và khu dân cư.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov cho biết số nạn nhân tiếp tục tăng.

“Đã có 15 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhzhia và Vilniansk. Họ được đưa vào bệnh viện với các vết thương do mảnh đạn, trong đó có 4 người nguy kịch” - ông Fedorov viết trên Telegram.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tấn công tại Zaporizhzhia và các điểm nóng khác của chiến sự. Tính đến ngày 22-11, quân Nga đã tiến sâu tới 25 km trên các hướng thuộc Zaporizhzhia và các tỉnh Dnipropetrovsk kể từ tháng 9.

Nhiều tỉnh thành khác ở Ukraine cũng hứng chịu các đợt không kích trong ngày qua.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 149 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 131 chiếc. Có 16 chiếc vượt qua hệ thống phòng không, tấn công 11 địa điểm,.

Tại tỉnh Kharkiv, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào 10 khu dân cư, khiến 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong ngày 8-12, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc không kích của Nga làm 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương ở TP Druzhkivka. Cuộc tấn công ở TP Kostiantynivka. cũng làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Donetsk cũng ghi nhận 1 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào TP Lyman, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, UAV của Nga tấn công làng Kryvorizhzhia, khiến 1 người thiệt mạng. Cuộc tấn công vào huyện Pavlohrad làm 4 người bị thương.

Tại tỉnh Sumy, 12 người bị thương trong ngày qua, theo chính quyền quân sự địa phương. TP Okhtyrka ghi nhận số nạn nhân cao nhất khi UAV của Nga tấn công một tòa nhà chung cư 9 tầng, làm 7 người bị thương.

Cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Sumy ngày 8-12. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE

Tại tỉnh Chernihiv, lực lượng Nga tấn công trung tâm tỉnh lị Chernihiv khiến 3 người bị thương.

Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga làm 2 người bị thương trong ngày qua, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất 1.181.680 binh sĩ kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 810 thương vong trong ngày 8-12.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông trong ngày 8-12, theo hãng thông tấn TASS.

Theo dữ liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.275 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trong 24 giờ qua.

Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã chặn và phá hủy 171 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Phi công Su-27 của Ukraine tử nạn khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu

Phi công chiến đấu Su-27 Ukraine, Trung tá Yevhenii Ivanov, đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu ngày 8-12, theo thông báo của Không quân Ukraine.

Sự việc xảy ra vào buổi trưa tại khu vực phía đông của tuyến đầu, khiến ông Ivanov, điều hướng trưởng của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 39, thiệt mạng.

Không quân Ukraine không nêu rõ nhiệm vụ mà phi công đang thực hiện khi sự cố xảy ra. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của phi công” - theo tuyên bố của Không quân Ukraine .

Điện Kremlin: Nga chờ kết quả hội đàm Mỹ-Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 8-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước dịp năm mới hiện không được xem xét, vì cần có sự chuẩn bị thích hợp, theo TASS.

“Cho đến nay, chưa có điều gì như vậy được thảo luận. Một cuộc gặp cần được chuẩn bị và phải mang lại kết quả. Để có kết quả, trước tiên công việc phải được thực hiện ở cấp chuyên gia, và việc này đang được tiến hành” - ông Peskov nói.

Ông cũng cho biết hiện tại Moscow chưa có thông tin về kết quả các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Ukraine tại Florida.

“Khi có thông tin này, chúng tôi sẽ hiểu phải làm gì và tiến hành như thế nào” - ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh kết quả của các cuộc đàm phán sẽ quyết định các bước đi tiếp theo của Nga, bao gồm khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump trước cuối năm.

Ngày qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sắp chia sẻ với Mỹ về kế hoạch hoà bình sửa đổi, gồm 20 điểm.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng nhượng bộ lãnh thổ là không thể.