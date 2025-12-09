Quốc hội Mỹ tính giữ phí công tác ông Hegseth, buộc Lầu Năm Góc công khai video tấn công tàu buôn ma túy 09/12/2025 11:41

Quốc hội Mỹ có kế hoạch sử dụng một điều khoản trong dự luật quốc phòng hàng năm để buộc Lầu Năm Góc cung cấp các video về các cuộc tấn công nhắm vào những tàu bị Mỹ cho là buôn lậu ma túy ngoài khơi Mỹ Latinh, tờ Politico đưa tin ngày 8-12.

Các nghị sĩ dự kiến sẽ giữ lại 1/4 kinh phí công tác của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho đến khi Lầu Năm Góc cung cấp các video này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Yêu cầu này được đưa vào bản dự thảo cuối cùng của dự luật chính sách quốc phòng hàng năm. Trong đó yêu cầu Bộ Quốc phòng gửi “video chưa chỉnh sửa về các cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức khủng bố được chỉ định trong khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM)” tới Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện.

Các lãnh đạo quốc hội đã công bố bản dự thảo cuối cùng của dự luật quốc phòng vào ngày 7-12, dự kiến sẽ được Hạ viện thông qua mà không có thay đổi vào cuối tuần này, sau đó là Thượng viện.

Điều khoản này xuất hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp điều tra một cuộc tấn công gây tranh cãi. Truyền thông tiết lộ rằng quân đội Mỹ ngày 2-9 đã tiến hành đợt tấn công thứ hai gây chết người nhằm vào một con thuyền ở vùng Caribe. Đợt tấn công thứ hai này đã giết chết 2 người vốn sống sót sau đợt tấn công thứ nhất và đang bám vào đống tàn dư của con thuyền bốc cháy.

Bộ trưởng Hegseth công khai ủng hộ quyết định tấn công những người sống sót, mặc dù cho biết Đô đốc Frank Bradley - người đứng đầu Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ - là người đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc tấn công thứ hai.

Ngày 6-12, ông Hegseth không nói liệu ông có công bố video hay không, viện dẫn lo ngại về an toàn cho binh sĩ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng sẽ “không gặp vấn đề gì” khi làm điều này.

Ông Bradley và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tuần trước đã báo cáo với các nhà lập pháp cấp cao thuộc các ủy ban an ninh quốc gia và trình chiếu video chưa chỉnh sửa của chiến dịch.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi Lầu Năm Góc công bố video rộng rãi hơn.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker (thuộc đảng Cộng hòa) sau buổi báo cáo cũng cho biết ông muốn tất cả thành viên ủy ban được xem video này.

Từ tháng 9, Mỹ đã mở chiến dịch quân sự chống buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe, thực hiện hơn 20 cuộc không kích vào tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy, giết chết ít nhất 87 người.