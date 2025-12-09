12 tỉnh, 4 Bộ được yêu cầu chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông 09/12/2025 21:06

(PLO)- Một vùng áp thấp đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20 km/giờ trên khu vực phía Nam Biển Đông, gây gió mạnh và sóng lớn.

Chiều 9-12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát đi công văn yêu cầu các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó vùng áp thấp đang hoạt động ở phía Nam Biển Đông.

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp

Theo cơ quan khí tượng, lúc 13 giờ ngày 9-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm ở 8-9 độ vĩ Bắc, 114-115 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh khiến khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (gần bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, giật 8-9.

Dự báo hướng di chuyển của vùng áp thấp.

Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn người và tài sản. Các địa phương phải duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền, sẵn sàng xử lý các tình huống xấu.

Các Bộ Quốc phòng; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Ngoại giao được yêu cầu chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp địa phương triển khai biện pháp ứng phó theo chức năng. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải được chuẩn bị, bố trí phương tiện sẵn sàng khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị duy trì trực ban nghiêm túc và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 10-12, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 9-12, khu vực TP. Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai xuất hiện mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo từ chiều tối 9-12 đến hết ngày 10-12, TP Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ hơn 200 mm.

Cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn, với lượng >100 mm/3 giờ. Từ đêm 10-12, mưa lớn tại TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Chiều tối và đêm 9-12, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 80 mm. Từ ngày 10 đến 11-12, Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ trên 100 mm.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.Lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phương án phòng tránh.