Bộ NN&MT yêu cầu thu thập dấu vết lũ để cập nhật phương án phòng chống thiên tai 09/12/2025 16:27

Bộ NN&MT vừa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa liên tỉnh rà soát toàn diện quy trình vận hành, đồng thời thu thập ngay số liệu vết lũ nhằm cập nhật phương án ứng phó thiên tai thời gian tới.

Văn bản ban hành ngày 9-12 nêu rõ việc rà soát được thực hiện theo Kết luận 213 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ứng phó bão số 15 ngày 27-11, nhằm tăng khả năng chủ động trước các hình thái mưa lũ cực đoan thời gian tới.

Rà soát quy trình vận hành, ưu tiên cắt lũ cho hạ du

Bộ yêu cầu các đơn vị đánh giá toàn diện việc vận hành hồ chứa thời gian qua, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, yêu cầu cấp nước đa mục tiêu, tình hình mưa lũ. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan, cơ sở hạ tầng và yêu cầu an toàn hạ du, hoàn thành trước tháng 4-2026.

Ngập lụt sâu tại nhiều khu vực ở tỉnh Bình Thuận cũ những ngày đầu tháng 12. Ảnh: HUỲNH HẢI - PHƯƠNG NAM

Một số nội dung được lưu ý gồm: Ưu tiên dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du, quy định mực nước trước lũ linh hoạt để tối đa khả năng phòng lũ. Khai thác một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường để tăng khả năng giảm lũ.

Quy định cụ thể thời gian tối thiểu thông báo trước khi xả lũ; phương thức truyền tin (phạm vi ảnh hưởng như khu vực ngập, mức độ ngập, thời gian xả, lưu lượng xả), kể cả trong trường hợp mất điện, mất sóng. Làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân trong vận hành và bảo đảm an toàn công trình…

Thu thập dấu vết lũ

Bộ yêu cầu các đơn vị quản lý hồ phải phối hợp Sở NN&MT địa phương thu thập dấu vết lũ sau đợt mưa lũ vừa qua để cập nhật hoặc xây dựng mới phương án ứng phó thiên tai cho công trình, bản đồ ngập lụt hạ du, hành lang thoát lũ và phương án ứng phó khẩn cấp, theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bộ NN&MT yêu cầu kiểm tra hiện trạng hồ sau mùa lũ 2025, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt phải báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15-1-2026. Các đơn vị quản lý hồ liên tỉnh báo cáo UBND tỉnh và tổng hợp gửi Bộ trước 30-1-2026.