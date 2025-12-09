Hà Nội: Phát hiện cửa hàng chứa hơn 6.400 sản phẩm nghi giả Nike, Adidas 09/12/2025 12:49

(PLO)- Kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này hoạt động không phép, bày bán hàng ngàn bộ quần áo không rõ nguồn gốc, nghi giả mạo các thương hiệu Nike, Adidas...

Tối 8-12, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất một cửa hàng trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Hà Nội. Ảnh: Quyên Lưu

Tại đây, đoàn ghi nhận cơ sở hoạt động không phép và bày bán số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cửa hàng do ông Dương Tấn Rine làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết là người đại diện theo giấy ủy quyền.

Cơ sở được xác định hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy đăng ký theo quy định. Đại diện cửa hàng cho biết điểm bán đã hoạt động từ giữa năm 2025 nhưng chưa thực hiện thủ tục này. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Luật Thương mại 2005 và Nghị định 168/2025.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một cửa hàng quần áo thể thao trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận 6.414 sản phẩm, gồm 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn Nike, 1.200 bộ mang nhãn Adidas và 14 áo thể thao có logo Puma. Phần lớn số hàng được bán qua các sàn thương mại điện tử.

Các chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng. Ảnh: Quyên Lưu

Tuy nhiên, cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Nhiều chi tiết in, thêu, bao bì… cho thấy dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng, nghi giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ. Cơ sở cũng không niêm yết giá theo quy định của Luật Giá 2023.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 397 ngày 5-12-2025 của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến năm 2030.

Toàn bộ số hàng đã bị niêm phong để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: Quyên Lưu

"Việc phát hiện hàng ngàn sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu lớn tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho thấy các đối tượng đang lợi dụng mô hình này để hoạt động ngoài tầm kiểm soát", ông Hùng nói.