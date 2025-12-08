Việt Nam Solar hợp tác cùng Huawei lắp điện mặt trời có lưu trữ cho hộ gia đình 08/12/2025 16:36

(PLO)- Xu hướng lắp điện mặt trời có lưu trữ đang phát triển mạnh khi nhiều gia đình muốn vừa tiết kiệm tiền điện, vừa chủ động sử dụng điện. Tuy nhiên, hệ thống lưu trữ liên quan trực tiếp đến an toàn điện năng, nên việc chọn đúng thương hiệu uy tín, an toàn, bền bỉ là yếu tố then chốt.

Trong đó, hệ sinh thái Huawei FusionSolar được xem là một trong những giải pháp “One-Fits-All” an toàn cho hộ gia đình Việt.

An toàn – tiêu chí được Việt Nam Solar đặt lên hàng đầu khi lắp hệ thống có lưu trữ

Khác với thống hòa lưới thông thường, hệ thống điện mặt trời có lưu trữ cần phải có module lưu trữ để nguồn điện mặt trời nạp xả liên tục. Vì thế độ an toàn của thiết bị lưu trữ cần phải đạt các tiêu chuẩn an toàn về quốc tế, cũng như phải được sản xuất theo những công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo không xảy ra các trường hợp cháy nổ, chập mạch, hay rò rỉ điện. Và Huawei đã giải quyết triệt để các vấn đề trên bằng những công nghệ tiên tiến như Lithium Iron Phosphate (LFP) – loại pin an toàn nhất hiện nay, không cháy nổ khi bị đâm thủng. Cùng với AFCI - phát hiện các lỗi hồ quang điện và ngắt mạch chỉ trong 0,5 giây.

Hệ thống đồng bộ sẽ giúp giảm rủi ro và tăng thời gian hoạt động

Huawei đang tiên phong dẫn đầu trong giải pháp One-Fits-All khi inverter SUN2000 được kết hợp với pin lưu trữ Huawei LUNA2000 và các thiết bị khác trong hệ sinh thái Huawei sẽ tạo thành một hệ thống điện mặt trời hoàn chỉnh có thể tự động tối ưu hiệu suất, cân bằng dòng điện và kiểm soát nhiệt độ, hạn chế tối đa sự cố trong quá trình vận hành. Đây chính là điểm khác biệt giúp Huawei FusionSolar tạo nên một hệ sinh thái năng lượng toàn diện, mang đến cho người dùng nguồn điện ổn định, an toàn và bền bỉ suốt nhiều năm sử dụng.

Chế độ bảo hành lên tới 10 năm - chính sách 1 đổi 1

Đối với các thiết bị điện mặt trời, độ bền và tính ổn định trong vận hành là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đầu tư. Chính vì vậy, Huawei FusionSolar không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn đặt trọng tâm vào dịch vụ hậu mãi, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm sau khi lắp đặt. Trong trường hợp thiết bị gặp lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi mới hoàn toàn chứ không phải chờ sửa chữa. Điều này giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định.

Công ty lắp điện mặt trời chuyên nghiệp tại TP.HCM

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị uy tín để lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại TP.HCM, hãy lựa chọn Việt Nam Solar – đại lý phân phối chính thức của Huawei tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Việt Nam Solar cung cấp giải pháp điện mặt trời trọn gói, từ khảo sát – thiết kế – thi công – đến bảo hành 10 năm chính hãng Huawei. Đây là địa chỉ tin cậy giúp gia đình bạn sở hữu hệ thống vận hành an toàn, tiết kiệm và bền vững theo thời gian.