Flower Sight: Trao gửi yêu thương qua những thiết kế hoa sinh nhật đầy cảm xúc tại TP.HCM 10/12/2025 18:30

(PLO)- Không chỉ là cửa hàng hoa tươi, Flower Sight hướng đến vai trò đồng hành trong những khoảnh khắc cảm xúc của khách hàng. Mỗi bó hoa được trao đi không chỉ mang vẻ đẹp thiên nhiên mà còn gửi gắm sự quan tâm và lời chúc tốt lành.

Sứ giả của những khoảnh khắc hạnh phúc

Với nguồn hoa phong phú được tuyển chọn khắt khe mỗi ngày từ các nhà vườn uy tín tại Đà Lạt và các dòng hoa nhập khẩu cao cấp (như hoa hồng Ecuador, hoa Tulip Hà Lan, Mẫu Đơn...),

Xu hướng hoa sinh nhật hiện đại, tinh tế và cá nhân hóa

Thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng ngày càng nâng cao, đòi hỏi các mẫu hoa sinh nhật không chỉ đẹp mà còn phải độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân. Nắm bắt được điều này, đội ngũ Florist tại Flower Sight liên tục cập nhật các xu hướng cắm hoa mới nhất trên thế giới.

Từ phong cách Hàn Quốc (Korean Style) với vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn, sử dụng giấy gói pastel nhiều lớp; đến phong cách hiện đại phương Tây chú trọng sự tối giản nhưng sang trọng; hay những giỏ hoa trái cây kết hợp độc đáo vừa đẹp mắt vừa thiết thực.

Bí quyết chọn hoa "chuẩn gu" cho từng đối tượng

Việc tặng hoa sinh nhật là cả một nghệ thuật. Tại Flower Sight, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn kỹ lưỡng để chọn được mẫu hoa ưng ý:

● Tặng phái đẹp (Vợ, người yêu, bạn gái): Những bó hồng Ohara, hoa Baby bồng bềnh hay Tulip kiêu sa luôn là lựa chọn hàng đầu để thể hiện tình yêu nồng nàn và sự trân trọng.

● Tặng Nam giới: Phá vỡ định kiến hoa chỉ dành cho phái đẹp, Flower Sight sáng tạo nên những thiết kế mạnh mẽ với tông màu trầm, sử dụng hoa Hướng Dương, Thiên Điểu hoặc Lan Hồ Điệp, kết hợp cùng rượu vang hoặc chocolate để tạo nên sự lịch lãm.

● Tặng Người lớn tuổi (Mẹ, Bà, Sếp): Những lẵng Lan Hồ Điệp sang trọng hay giỏ hoa Sen đá bền bỉ mang ý nghĩa chúc sức khỏe, trường thọ và bình an.

Dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp, gói trọn tâm tình người tặng

Trong cuộc sống bận rộn, không phải lúc nào bạn cũng có thể tự tay trao tặng món quà của mình. Hiểu được điều đó, Flower Sight cung cấp dịch vụ đặt hoa mừng sinh nhật trực tuyến nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Tham khảo chi tiết các bộ sưu tập tại flowersight

Để giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu hoa ưng ý nhất, dưới đây là danh sách các nhóm sản phẩm và dịch vụ nổi bật đang được cung cấp tại hệ thống website của FlowerSight:

