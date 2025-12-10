Thời sự sáng 10-12: Xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông, có nguy cơ mạnh lên thành bão không? 10/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 10-12 cập nhật các thông tin nổi bật: Vùng áp thấp xuất hiện ở Nam Biển Đông, gây gió mạnh và biển động; Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên cao tốc khiến gia đình đi đám cưới gặp nạn; Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ tay trong quán cà phê Nguyễn Văn Thiên; Quốc tế khẩn trương hạ nhiệt căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia;...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 9-12, một vùng áp thấp đang hình thành và hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Lúc 13 giờ ngày 9-12, tâm vùng áp thấp nằm trong khoảng 8-9 độ vĩ Bắc và 114-115 độ kinh Đông.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ dịch chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc khoảng 20km/h.