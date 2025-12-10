Tã dán Moony có mấy loại? Giới thiệu Moony trắng và Moony xanh 10/12/2025 15:24

(PLO)- Tã dán Moony hiện được chia thành hai dòng chính là Moony trắng và Moony xanh, mỗi dòng sở hữu thiết kế và công năng riêng phù hợp từng giai đoạn phát triển của trẻ. Nhờ chất liệu êm ái và khả năng thấm hút vượt trội, Moony luôn được nhiều mẹ tin dùng cho bé.

Những đặc điểm nổi bật của tã Moony xanh và trắng

Tã Moony xanh và Moony trắng đều được biết đến là dòng bỉm cao cấp đến từ Nhật Bản, được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng, nhằm mang lại sự an tâm cho bố mẹ. Hai dòng bỉm Moony này có chất lượng ổn định với lõi bông mềm mịn, tạo cảm giác dễ chịu cho da bé, hạn chế ma sát và giảm hằn đỏ, giúp bé thoải mái khi vận động.

Thiết kế của hai dòng tã cũng được chú trọng để ôm sát cơ thể bé một cách tự nhiên. Phần eo và đùi có độ co giãn hợp lý, giúp tã nằm yên ngay cả khi bé vận động mạnh, giúp giảm khả năng kích ứng, cọ sát, hỗ trợ chống tràn, mang lại cảm giác thoải mái trong suốt thời gian sử dụng.

Moony còn tạo điểm nhấn bằng sự đa dạng sản phẩm từ những miếng lót sơ sinh đến các dòng tã dán Moony và tã quần cho bé lớn hơn, bố mẹ có thể lựa chọn phù hợp theo thể trạng, mức độ vận động và giai đoạn phát triển của bé.

Rãnh rốn Oheso trên các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh cũng là một điểm nổi bật. Thiết kế này giúp tạo khoảng trống quanh vùng rốn, hạn chế ma sát và hỗ trợ giữ vệ sinh trong giai đoạn mới sinh, khi phần rốn chưa lành.

So sánh ưu điểm nổi bật của từng dòng tã Moony xanh và Moony trắng

Cả 2 dòng tã đều cùng thuộc phân khúc cao cấp nhưng khác nhau về chất liệu và cảm giác sử dụng. Moony xanh sử dụng sợi Nano mềm mại, hỗ trợ bảo vệ da bé, trong khi Moony trắng dùng bông hữu cơ đạt chuẩn được trồng tại Nhật Bản, mang đến cảm giác nhẹ và thuần khiết hơn.

Moony trắng có độ mềm tốt hơn, còn Moony xanh lại tối ưu về sự khô thoáng. Thành phần của Moony trắng cũng phong phú hơn, với bông hữu cơ cao cấp và ba loại dầu dưỡng gồm dầu gạo, dầu olive và dầu jojoba giúp giữ ẩm và hỗ trợ kháng viêm cho bé có da nhạy cảm.

Khả năng bảo vệ da của cả hai đều tốt, nhưng Moony trắng cho hiệu quả ngừa hăm cao hơn nhờ đặc tính dưỡng ẩm tự nhiên. Moony xanh chỉ có một vạch chỉ thị báo đầy, trong khi Moony trắng có ba vạch giúp mẹ dễ quan sát hơn.

Về khả năng thấm hút phân lỏng, Moony xanh bảo vệ da bé khỏi ẩm ướt trong thời gian phù hợp, còn Moony trắng có ngăn chứa phân lỏng ba chiều và kết cấu mấp mô giúp giảm bám dính. Giá thành của Moony xanh thấp hơn so với Moony trắng.

Bảng so sánh ưu điểm của tã Moony xanh và Moony trắng.

Nên chọn mua tã Moony xanh hay Moony trắng? Loại nào phù hợp với bé?

Lựa chọn giữa Moony xanh và Moony trắng phụ thuộc vào nhu cầu của bé. Nếu bé có da nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn sơ sinh, Moony trắng với chất liệu mềm và dưỡng ẩm tự nhiên sẽ phù hợp hơn. Với những bé hiếu động, ngủ lâu hoặc sống trong môi trường nóng ẩm, Moony xanh mang lại cảm giác thoáng khí và khô ráo hơn.

Bố mẹ có thể quan sát thói quen sinh hoạt của bé để đưa ra lựa chọn phù hợp. Nhiều gia đình còn kết hợp cả hai dòng: dùng Moony trắng cho ban đêm hoặc khi da bé nhạy cảm và Moony xanh cho ban ngày hay lúc bé vận động nhiều. Cách sử dụng linh hoạt này giúp tối ưu sự thoải mái cho bé trong từng thời điểm.

Địa điểm mua bỉm, tã Moony cho bé uy tín, chất lượng

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, bố mẹ nên tìm mua Moony tại các hệ thống cửa hàng mẹ và bé có uy tín như AVAKids. Tại đây, sản phẩm được cam kết chính hãng 100%, có nguồn cung rõ ràng, tem nhãn đầy đủ và chế độ hỗ trợ khách hàng minh bạch.

Việc chọn nơi mua đáng tin cậy giúp tránh được nguy cơ gặp phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như sức khỏe của bé.

Moony trắng và Moony xanh đều mang đến sự thoải mái và an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ, sự khác nhau đến từ thiết kế và đáp ứng nhu cầu sử dụng. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn dễ dàng chọn đúng loại tã phù hợp cho bé. Nếu đang cân nhắc đổi tã, bạn có thể truy cập avakids.com để tìm được sản phẩm ưng ý cũng như được hỗ trợ nhanh nhất!