Sở NN&MT TP.HCM đề xuất đơn vị thu lệ phí cấp sổ hồng 28/10/2025 10:05

(PLO)- Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc TP.HCM trước sắp xếp, Sở NN&MT đề xuất sẽ thu, kê khai và nộp ngân sách toàn bộ số thu lệ phí cấp sổ hồng.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có đề xuất gửi UBND TP về việc tổ chức công tác thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) trên địa bàn TP.HCM đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã.

Theo đó, Sở NN&MT đề nghị UBND TP chấp thuận tổ chức công tác thu, nộp, quản lý lệ phí đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên cơ sở qui định tại các Nghị quyết của HĐND TP.HCM (trước sắp xếp), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành như sau:

Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc TP.HCM trước sắp xếp, Sở NN&MT sẽ thu, kê khai và nộp ngân sách toàn bộ số thu lệ phí.

Cụ thể, Sở NN&MT giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP là đơn vị trực thuộc thông báo phương pháp luân chuyển chứng từ giữa UBND phường, xã và hệ thống Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo hiệu quả, hợp lý trên cơ sở sử dụng chứng từ điện tử và luân chuyển điện tử.

Sở NN&MT TP.HCM sẽ thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hồ sơ tại khu vực TP.HCM (trước sắp xếp). Ảnh: NC

Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp, Sở NN&MT đề xuất UBND phường, xã sẽ thu, nộp và quản lý lệ phí.

Trước đó (ngày 21-8), Sở NN&MT TP.HCM đã có Công văn gửi Sở Tư pháp đăng ký trình HĐND TP thông qua Nghị quyết về lệ phí cấp sổ trên địa bàn TP vào quý 2 năm 2026. Nghị quyết này sẽ thay thế cho các Nghị quyết về lệ phí trước đây, trong đó sẽ quy định về đơn vị tổ chức thu lệ phí là đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo qui định của pháp luật.