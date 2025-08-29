TP Cần Thơ hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho cán bộ đi làm xa 29/08/2025 17:10

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ đã quyết nghị chính sách hỗ trợ tối đa 5 triệu/tháng cho mỗi cán bộ từ Sóc Trăng, Hậu Giang (cũ) về công tác sau sắp xếp, thời gian hỗ trợ là 2 năm.

Chiều 29-8, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 3 (họp chuyên đề) đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp chiều 29-8. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ CBCCVC và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Nghị quyết này không điều chỉnh đối với các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp.

Đối tượng áp dụng gồm CBCCVC và người lao động đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc tại các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính theo điều động, phân công của tổ chức.

Đối tượng tiếp theo là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước.

Các đối tượng nêu trên không thuộc trường hợp được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên), được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, tiền chi phí đi lại 1 triệu, tiền ăn 2 triệu và tiền thuê chỗ nghỉ 2 triệu.

Trường hợp cán bộ được bố trí xe đưa đón, nhà ở công vụ thì chỉ hỗ trợ khoản tiền ăn là 2 triệu; cán bộ có hộ khẩu thường trú tại khu vực quận Ninh Kiều cũ (nay gồm 4 phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình) chỉ hỗ trợ 3 triệu (gồm tiền ăn và tiền đi lại).

Trường hợp thuộc diện được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc nhưng chưa được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc thì được hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ, hỗ trợ chi phí đi lại tương ứng cho đến khi được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc…

Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ là 24 tháng (kể từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2027).