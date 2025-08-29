TP Cần Thơ hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho cán bộ đi làm xa

Chiều 29-8, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 3 (họp chuyên đề) đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo đó, nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ CBCCVC và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Nghị quyết này không điều chỉnh đối với các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp.
Đối tượng áp dụng gồm CBCCVC và người lao động đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc tại các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính theo điều động, phân công của tổ chức.
Đối tượng tiếp theo là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước.
Các đối tượng nêu trên không thuộc trường hợp được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên), được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.
Trong đó, tiền chi phí đi lại 1 triệu, tiền ăn 2 triệu và tiền thuê chỗ nghỉ 2 triệu.
Trường hợp cán bộ được bố trí xe đưa đón, nhà ở công vụ thì chỉ hỗ trợ khoản tiền ăn là 2 triệu; cán bộ có hộ khẩu thường trú tại khu vực quận Ninh Kiều cũ (nay gồm 4 phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình) chỉ hỗ trợ 3 triệu (gồm tiền ăn và tiền đi lại).
Trường hợp thuộc diện được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc nhưng chưa được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc thì được hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ, hỗ trợ chi phí đi lại tương ứng cho đến khi được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc…
Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ là 24 tháng (kể từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2027).
Ngoài nội dung trên, kỳ họp cũng đã xem xét thông qua các nội dung như: Điều chỉnh nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025,
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ.
Thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP Cần Thơ.
Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với những cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP Cần Thơ…