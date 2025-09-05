Nam thanh niên cướp giật 3 lắc vàng bị bắt sau 18 giờ bỏ trốn 05/09/2025 16:26

(PLO)- Nam thanh niên giả vờ mua nữ trang tại tiệm vàng ở Tây Ninh, bất ngờ giật ba lắc tay trị giá gần 87 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 5-9, Công an xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Thiện (21 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-9, Thiện điều khiển xe máy đến tiệm vàng NKL ở ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc. Tại đây, người này giả vờ hỏi mua nữ trang.

Khi nhân viên đưa cho xem ba chiếc lắc tay vàng, trị giá gần 86,6 triệu đồng, Thiện lợi dụng lúc vắng khách, bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy.

Tang vật gồm ba lắc vàng trị giá gần 86,6 triệu đồng. Ảnh: C.A

Nhận tin báo, Công an xã Cần Giuộc khẩn trương triển khai lực lượng, chốt chặn các tuyến đường và rà soát nhiều địa điểm nghi vấn.

Đến 14 giờ ngày 4-9, sau 18 giờ gây án, công an đã bắt giữ Thiện tại vị trí cách hiện trường khoảng 6 km. Tại cơ quan điều tra, Thiện thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.