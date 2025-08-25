Cảnh sát hình sự giải cứu 1 nam thanh niên bị 'bắt cóc online' 25/08/2025 18:29

(PLO)- Nhóm lừa đảo giả danh công an điều tra yêu cầu nam thanh niên đến thuê nhà nghỉ ở rồi gọi điện về gia đình để chuyển tiền.

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp Công an xã Phú Lâm giải cứu thành công nam thanh niên là nạn nhân của nạn “bắt cóc online”.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 20-8, anh P nhận được số điện thoại lạ gọi đến thông báo nhận được một đơn hàng và yêu cầu kết bạn qua ứng dụng Zalo, Zoom để trao đổi chi tiết.

Nạn nhân được công an tìm kiếm, giải cứu thành công.

Lúc này, anh P làm theo thì phía bên kia giả danh cán bộ công an thông báo anh này có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền. Vụ án đang do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM thụ lý.

Những người này yêu cầu anh P thuê một phòng trọ, nhà nghỉ gần nhất để ở. Trong quá trình điều tra không được thông báo, liên lạc với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình.

Do hoảng sợ, anh P đã làm theo yêu cầu nhóm lừa đảo và liên tục bị gọi điện giám sát. Nhóm này cũng yêu cầu anh P gọi điện về cho gia đình để chuyển tiền.

Ngay khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an xã Phú Lâm khẩn trương truy tìm nạn nhân.

Đến ngày 23- 8, lực lượng Công an đã tìm thấy anh P và đưa về an toàn.