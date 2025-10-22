Giá vàng miếng SJC mất 5 triệu đồng chỉ sau một đêm, vì sao? 22/10/2025 09:58

(PLO)- Chỉ sau một đêm, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng rơi thẳng đứng tới 5 triệu đồng/lượng, chịu tác động trực tiếp từ làn sóng bán tháo dồn dập trên thị trường thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 22-10, giá vàng miếng tại Công ty SJC đã giảm 5 triệu đồng ở chiều mua và 4 triệu đồng ở chiều bán chỉ sau một đêm. Giá mua - bán được đưa xuống còn 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm sốc

Tương tự, vàng nhẫn 9999 cũng được doanh nghiệp này giảm mạnh. Hiện vàng nhẫn tròn trơn thương hiệu SJC giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối ngày qua. Mức giá mua - bán được niêm yết ở mức 145,5 - 148 triệu đồng/lượng.

Đây là mức điều chỉnh giảm mạnh nhất của vàng miếng SJC tính theo phiên, kể từ cuối tháng 4. Trước đó, vàng miếng SJC đã có những phiên rơi thẳng 4,5 - 6 triệu đồng/lượng.

Nguồn cung vàng khan hiếm khiến nhiều khách hàng khó mua được hàng. Ảnh: T.LINH

Đại diện Công ty SJC cho biết, dù giá vàng giảm mạnh nhưng lượng người mua vẫn vượt xa người bán, khiến nguồn cung tiếp tục khan hiếm. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải duy trì hạn mức bán ra nghiêm ngặt: mỗi khách chỉ được mua tối đa 3 phân vàng nhẫn 9999.

Riêng với vàng miếng SJC, khách hàng vẫn phải đăng ký trực tuyến trước, và người đăng ký thành công chỉ được mua tối đa 1 lượng. Chính sách này, theo SJC, nhằm điều tiết nguồn hàng hạn chế và tránh tình trạng đầu cơ gom mua trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty vàng Mi Hồng, cho biết tình hình giao dịch gần đây trồi sụt thất thường. Nguồn cung cầu trên thị trường lệch pha rõ rệt, buộc doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh hạn mức bán ra từng ngày.

“Ngày nào có hàng nhiều thì chúng tôi bán nhiều. Chẳng hạn như hôm mỗi khách có thể mua được từ 5 đến 10 chỉ. Nhưng khi lượng hàng về ít, chúng tôi buộc phải giới hạn mỗi khách chỉ được mua một chỉ”, ông Tu Mi chia sẻ.

Theo ông, Mi Hồng tuyệt đối không găm giữ vàng, mà chỉ phân bổ lượng bán theo khả năng cung ứng thực tế. “Có hàng là bán, không giữ lại được. Giữ hàng trong giai đoạn thị trường căng thẳng chẳng giúp gì, thậm chí còn khiến khách hàng mất niềm tin. Làm ăn lâu dài thì quan trọng nhất là uy tín, có hàng là phải bán cho dân”, ông nói.

Ông Tu Mi cũng thừa nhận tình trạng khan hiếm vàng miếng trong dân hiện rất rõ. Có ngày khách bán ra nhiều thì doanh nghiệp xoay vòng được để đáp ứng người mua. Nhưng có ngày nguồn vào cạn kiệt, không có người bán thì cửa hàng dù muốn cũng không còn hàng để bán.

Vì sao giá vàng thế giới lao dốc?

Thị trường vàng trong nước bất ngờ lao dốc chủ yếu do áp lực bán tháo phiên thứ hai liên tiếp trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 4.085 - 4.090 USD/ounce, thấp hơn khoảng 40 USD/ounce so với cuối phiên trước.

Dù vậy, mức điều chỉnh này vẫn chưa đáng kể so với cú lao dốc mạnh trong ngày 21-10. Khi đó, giá vàng thế giới rơi từ đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce xuống gần 4.125 USD/ounce. Đây là mức giảm gần 5,5% chỉ trong một ngày, mạnh nhất tính theo phiên trong 5 năm qua. Tuy nhiên, giá vàng thế giới vẫn đang tăng hơn 56% kể từ đầu năm.

Tính chung hai ngày, kim loại quý này đã giảm hơn 400 USD/ounce, tương đương 12,7 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới hiện còn khoảng 129,7 triệu đồng/lượng.

Bà Danielle DiMartino Booth, cựu cố vấn của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Dallas Richard Fisher (giai đoạn 2006–2015), nhận định đây không phải làn sóng tháo chạy khỏi kim loại quý do mất sức hấp dẫn. Bà cho rằng đây là hệ quả của áp lực bán tháo bắt buộc khi nhà đầu tư ồ ạt tìm kiếm thanh khoản. Theo bà, động thái chạy đua tìm tiền mặt này đang lan rộng, gợi nhớ đến cú sốc thanh khoản toàn cầu giai đoạn đầu đại dịch COVID-19.