Bắt nghi phạm thứ 8 trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ 10/10/2025 16:37

(PLO)- Nghi phạm thứ tám trong vụ cướp phá Tiệm vàng Kim Hưng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) đã bị bắt.

Ngày 9-10 (giờ địa phương), nghi phạm thứ tám trong vụ cướp Tiệm vàng Kim Hưng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) đã bị bắt, đài CBS News đưa tin.

Theo cảnh sát TP San Jose, các điều tra viên đã xác định nam thanh niên Julian Gacutan (19 tuổi), cư trú tại TP South San Francisco là nghi phạm trong vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng ngày 5-9.

Julian Gacutan (19 tuổi) - nghi phạm thứ 8 trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ. Ảnh: SỞ CẢNH SÁT SAN JOSE

Cảnh sát đã xin được lệnh bắt nghi phạm cùng lệnh khám xét nơi ở.

Với sự hỗ trợ của Sở Cảnh sát San Ramon, nghi phạm Gacutan bị bắt tại TP Oakland (California) vào ngày 3-10.

"Tôi đã nói và sẽ nói lại: việc trốn sau chiếc mặt nạ giữa đám côn đồ sẽ không giúp anh thoát khỏi trách nhiệm. Vụ bắt giữ bổ sung này cho thấy việc chạy trốn tạm thời khỏi công lý sẽ không ngăn được chúng tôi tìm ra và bắt anh” - Phó cảnh sát trưởng San Jose, ông Brian Shab, nói.

Theo cảnh sát, khoảng 10 người đã đâm xe vào cửa trước để xông vào tiệm vàng. Sau khi vào trong, một nghi phạm chĩa súng vào một người đàn ông, trong khi một cụ ông là chủ tiệm đã bị hành hung dã man.

Cụ ông sau đó đã bị đột quỵ. Ông được đưa vào bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đã trở về nhà để hồi phục.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã lấy đi số hàng hóa trị giá hàng nghìn USD trước khi rời khỏi hiện trường bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Vụ cướp tại tiệm vàng Kim Hưng ở TP San Jose (bang California, Mỹ). Ảnh: KIM HUNG JEWELRY

“Đây không chỉ là một vụ tấn công nhằm vào một gia đình chăm chỉ làm ăn. Đây còn là một vụ tấn công vào một cơ sở kinh doanh lâu đời - biểu tượng của giấc mơ Mỹ” - ông Shab nói trong cuộc họp báo ngày 3-10 khi công bố các vụ bắt nghi phạm liên quan vụ án.

Thời điểm đó, cảnh sát cho biết 7 nghi phạm đã bị bắt trong một chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 cảnh sát thuộc nhiều cơ quan khác nhau.

Các vụ bắt diễn ra tại nhiều khu vực trong vùng, gồm Dublin, Pacifica, San Leandro, San Jose, Manteca và Antioch.

“Với vụ bắt nghi phạm mới nhất này, chúng ta đã tiến thêm một bước trong việc đảm bảo rằng mọi kẻ liên quan đến tội ác hèn hạ này đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình” - Thị trưởng San Jose, ông Matt Mahan, nói ngày 9-10.

Tất cả các nghi phạm đã bị tạm giam tại Nhà tù Hạt Santa Clara với cáo buộc cướp tài sản.