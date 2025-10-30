Siêu bão Melissa tàn phá vùng Caribe, 30 người thiệt mạng 30/10/2025 05:54

(PLO)- Siêu bão Melissa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của ở Cuba, Haiti và Jamaica và hiện đang tiến vào Bahamas.

Ngày 29-10, siêu bão Melissa đã khiến khoảng 30 người thiệt mạng, gây ra cảnh tàn phá trên diện rộng khắp Cuba, Haiti và Jamaica trước khi đổ bộ vào Bahamas, theo đài CNN.

Tính đến chiều 29-10 (giờ địa phương), bão Melissa ở ngoài khơi đảo Long Island, Bahamas. Dự kiến ​​gió mạnh, mưa lớn và triều cường nguy hiểm sẽ tiếp tục kéo dài đến sáng sớm 30-10.

Thiệt hại ở TP Santiago de Cuba, phía đông nam sau khi siêu bão Melissa quét qua. Ảnh: NBC NEWS

Tại Haiti, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Haiti ngày 29-10 cho biết có 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 13 người mất tích ở nước này do bão Melissa.

Theo cơ quan này, 20 người thiệt mạng ở Petit-Goâve khi một con sông tràn bờ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nói rằng bão Melissa đã gây “thiệt hại đáng kể” Cuba.

“Đó là một đêm vô cùng phức tạp, với nhiều thiệt hại được ghi nhận. Tôi kêu gọi người dân hãy tiếp tục cảnh giác, giữ kỷ luật và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa cần thiết” - ông Díaz-Canel viết trên X hôm 29-10.

Ông nói thêm rằng chính phủ đã chuẩn bị cho “kịch bản tồi tệ nhất”, các biện pháp ứng phó đã phát huy hiệu quả, và công tác khắc phục sẽ được triển khai “ngay khi điều kiện cho phép.”

Các quan chức Cuba cho biết cơn bão đã xảy ra tình trạng nhà cửa bị sập, đường núi bị chia cắt và mái nhà bị thổi bay, với thiệt hại nặng nhất tập trung ở khu vực tây nam và tây bắc.

Giới chức cho biết khoảng 735.000 người vẫn đang trú ẩn trong các khu sơ tán.

Khi quét qua Jamaica ngày 28-10, cơn bão gây ra một vụ sạt lở đất ở giáo khu St. Elizabeth, thị trấn Black River. Thủ tướng Jamaica - ông Andrew Holness cho biết rằng “toàn bộ cơ sở hạ tầng” ở khu vực này đã bị tàn phá.

Thiệt hại tại Vịnh Frenchman ở Jamaica ngày 29-10 sau khi bão Melissa đổ bộ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Holness nói thêm rằng nhiều công trình trọng yếu khác, bao gồm bệnh viện, các tòa nhà lịch sử, nhà thờ, tòa án, hội đồng giáo khu và nhiều di tích khác, cũng đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Ông ước tính cơn bão đã làm tốc mái khoảng 80-90% số ngôi nhà ở St. Elizabeth.

Theo ông Coleridge Minto, Chánh Thanh tra Cảnh sát St. Elizabeth, đã có 4 người thiệt mạng trong giáo khu này do vụ sạt lở.