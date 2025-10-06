Cứu được 350 trong gần 1.000 người bị kẹt ở Everest do bão tuyết bất ngờ 06/10/2025 16:26

(PLO)- Truyền thông Trung Quốc cho biết hiện đã giải cứu được 350 người khỏi cơn bão tuyết bất ngờ ở Everest, hiện đang nỗ lực cứu các nạn nhân còn lại.

Đài CCTV ngày 5-10 đưa tin rằng hàng trăm du khách mắc kẹt gần sườn phía đông núi Everest (Tây Tạng) đã được lực lượng cứu hộ đưa về nơi an toàn, trong bối cảnh khu vực Himalaya hứng chịu bão tuyết bất thường.

Theo CCTV, tính đến ngày 5-10 đã có 350 người về tới thị trấn nhỏ Qudang, trong khi liên lạc được thiết lập với hơn 200 người còn lại.

Thung lũng Karma, lối dẫn lên sườn Kangshung phía đông Everest, những ngày qua đón hàng trăm du khách nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin có gần 1.000 người mắc kẹt ở Everest khi bão tuyết xảy ra bất ngờ. Ảnh: AFP

“Trên núi vừa ẩm ướt vừa lạnh, nguy cơ hạ thân nhiệt rất cao. Thời tiết năm nay bất thường, hướng dẫn viên nói chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này vào tháng 10. Và nó xảy ra quá đột ngột” - Chen Geshuang, thành viên một nhóm trekking 18 người, chia sẻ sau khi cả nhóm về đến Qudang.

Nhóm của Chen xuống núi hôm 5-10 sau một đêm vất vả giữa mưa tuyết dày đặc kèm sấm chớp.

Theo tờ Jimu News, trước đó gần 1.000 người từng bị mắc kẹt tại khu vực này khi bão tuyết bất ngờ xảy ra. Hàng trăm dân làng cùng lực lượng cứu hộ đã được huy động để dọn tuyết mở lối tiếp cận.

CCTV cho biết số du khách còn lại sẽ lần lượt được đưa về Qudang dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của đội cứu hộ địa phương. Tuy nhiên, chưa rõ các hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ trong các đoàn trekking đã được thống kê đầy đủ hay chưa.

Thung lũng Karma, nơi từng được các nhà thám hiểm phương Tây đặt chân tới cách đây một thế kỷ, vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có của khu vực Everest.

Khác với sườn bắc khô cằn, nơi đây phủ xanh bởi thảm thực vật phong phú và rừng núi cao nguyên chưa bị tác động, được nuôi dưỡng từ dòng băng tan của sông băng Kangshung dưới chân đỉnh núi cao nhất thế giới.

Hiện chưa rõ những người đi trekking gần sườn bắc có bị ảnh hưởng hay không. Sườn bắc vốn dễ tiếp cận nhờ đường trải nhựa, thường xuyên thu hút đông du khách, đặc biệt vào tháng 10 - mùa cao điểm khi bầu trời thường quang đãng sau gió mùa Ấn Độ.

Từ cuối ngày 4-10, vé tham quan và lối vào toàn bộ Khu danh thắng Everest đã bị tạm dừng.

Trong khi đó, tại Nepal ở phía nam Tây Tạng, mưa lớn đã gây sạt lở đất và lũ quét, cuốn trôi cầu đường và khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3-10.

Riêng tại huyện Ilam (miền đông Nepal, giáp biên giới Ấn Độ) có 35 người chết trong các vụ sạt lở riêng lẻ. Ngoài ra, còn có 9 người mất tích do lũ cuốn và 3 người tử vong vì sét đánh.