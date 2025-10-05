Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người phải sơ tán 05/10/2025 21:27

(PLO)- Giới chức Trung Quốc sơ tán hàng trăm ngàn người và thực hiện nhiều biện pháp ứng phó, trước khi bão Matmo đổ bộ miền nam nước này hôm 5-10.

Cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết bão Matmo đổ bộ vào bờ biển phía đông Từ Văn, TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 14 giờ 50, ngày 5-10 (giờ địa phương). Khi bão đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới khoảng 150 km/giờ, theo tờ China Daily.

Trước đó, để đối phó diễn biến phức tạp của bão Matmo, giới chức Trung Quốc đã sơ tán hàng trăm ngàn người.

Tháo dỡ dải phân cách làn đường trên một con phố ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (miền nam Trung Quốc) hôm 5-10. Ảnh: XINHUA

Tính đến trưa 5-10, tỉnh Hải Nam đã sơ tán hơn 197.000 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Trong khi đó, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, với tổng số người phải sơ tán lên tới hơn 150.000.

Tất cả tuyến phà chở khách ven biển tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã được yêu cầu tạm dừng. Khoảng 26.000 du khách trên đảo Vi Châu cũng đã được sơ tán. Các dự án ven biển và cảng biển đã tạm dừng hoạt động. 4.024 nhân viên làm việc trên các tàu cũng đã được sơ tán.

Theo China Daily, bão Matmo đang di chuyển theo hướng tây – tây bắc sẽ đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ vào tối 5-10. Bão được dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng.