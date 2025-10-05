Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11 05/10/2025 20:51

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố cần hoàn thiện các kịch bản ứng phó thiên tai ở cấp độ cao hơn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chiều 5-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về công tác ứng phó với cơn bão số 11.

Hà Nội sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11, dự báo từ sáng sớm mai 6-10 đến tối 7-10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 150mm. Gió mạnh dần lên cấp 4-5, có lúc giật cấp 6.

Mực nước các sông, hồ hiện đang ở mức cao, trong khi nhiều khu vực ngoại thành đã bão hòa nước do mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá. Đáng chú ý, ảnh hưởng của bão số 10 vẫn chưa khắc phục hoàn toàn, với hơn 2.000 ngôi nhà còn bị ngập hoặc hư hỏng.

Các địa phương trên toàn thành phố đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các đơn vị công an, quân đội, công ty thoát nước, cây xanh, ngành nông nghiệp… đều đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Thành phố Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11. Ảnh: TP



“Ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tăng cường trực ứng phó bão số 11, huy động lực lượng tuần tra, canh gác đê điều, kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm an toàn thủy lợi. Đồng thời, phối hợp vận hành hệ thống tiêu thoát nước, bơm chống úng bảo vệ sản xuất và kiểm tra, gia cố các bãi rác, bảo đảm vệ sinh môi trường”, ông Đại thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Trung ương và thành phố đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo, đặc biệt là Công điện mới nhất của Chủ tịch UBND TP, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10, đồng thời chủ động ứng phó bão số 11.

“Ở nội thành, trọng tâm là xử lý ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông và xác định rõ đầu mối phối hợp giữa các lực lượng. Ở ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bảo đảm an toàn bờ bao, sản xuất và điện sinh hoạt”, ông Quyền nói.

Bên cạnh đó, trong Công điện mới nhất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan được giao chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, không để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân. Về lâu dài, thành phố sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đô thị và nâng cấp toàn diện đê điều.

Các địa phương phải chủ động

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, bão số 10 vừa qua có lượng mưa dồn dập, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực, vượt mức lịch sử ở một số điểm nội đô.

Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, công tác khắc phục đã được triển khai nhanh chóng, giúp kiểm soát cơ bản tình hình.

Từ thực tiễn này, người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt trong công tác dự báo và truyền thông.

“Phải tăng tần suất, chất lượng bản tin dự báo và cập nhật thông tin mang tính đặc thù đô thị để giúp chính quyền chủ động hơn trong quyết định, ví dụ như việc cho học sinh nghỉ học phải dựa trên dữ liệu rõ ràng, kịp thời để tránh gây hoang mang”, ông Thanh nhấn mạnh.

Qua cơn bão số 9 và số 10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, phương châm “4 tại chỗ” đã phát huy hiệu quả nhưng vẫn còn một số tình huống phát sinh như mất điện, tê liệt giao thông, gián đoạn thông tin liên lạc. Vì vậy, Hà Nội cần hoàn thiện thêm kịch bản điều hành trong các tình huống khẩn cấp, kể cả khi hệ thống viễn thông bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TP

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bão số 11 có thể diễn biến phức tạp, nhưng nếu các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt và thông tin kịp thời sẽ giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm các hoạt động của nhân dân.

Ông yêu cầu đơn vị liên quan cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo tối đa hoạt động bình thường, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Đơn cử, việc cho cán bộ công chức, người lao động, học sinh nghỉ học trước các sự cố thiên tai cần cập nhật thông tin liên tục, chính xác từ cơ quan liên quan để đưa ra phương án phù hợp nhất.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận trong công tác xả lũ, vận hành hồ chứa, điều tiết hệ thống thủy lợi.

“Không chờ chỉ đạo từ trên xuống, các địa phương phải chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông tin”, ông nói.

Đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng công an, quân đội, ngành xây dựng, thoát nước, nông nghiệp, giáo dục trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhanh của họ đã giúp bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh trong những ngày mưa bão.

“Về lâu dài, thành phố cần hoàn thiện các kịch bản ứng phó thiên tai ở cấp độ cao hơn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời giữ vững ổn định, phát triển bền vững Thủ đô”, ông Thanh nhấn mạnh.