Video: Cảnh báo nguy cơ lũ lớn trên các sông ở Bắc Bộ do bão số 11 05/10/2025 15:45

(PLO)- Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng từ ngày 6-9, có thể xảy ra một đợt lũ lớn trên các sông ở Bắc Bộ do ảnh hưởng của bão số 11.

Trưa 5-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng hơn 300 km.

Dự báo chiều tối nay, bão số 11 sẽ vượt qua đảo Lôi Châu và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, bão sẽ di chuyển dọc theo ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc vào khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai”.

Ông Khiêm đã thông tin đến báo chí tác động dự báo và những nguy hiểm cần đặc biệt quan tâm với cơn bão số 11, bão Matmo.