Ô nhiễm không khí tăng sức tàn phá của các cơn bão ở Đông Nam Á như thế nào? 11/10/2025 14:00

(PLO)- Các nhà khoa học Singapore nhận thấy mối liên hệ đáng lo ngại giữa ô nhiễm không khí với lượng mưa và phạm vi ảnh hưởng của các cơn bão ở Đông Nam Á.

Một nghiên cứu của các chuyên gia Singapore cho thấy ô nhiễm không khí có thể là một lý do khiến các cơn bão ở các quốc gia Đông Nam Á trở nên dữ dội hơn, tờ Straits Times đưa tin hôm 10-10.

Nhóm nghiên cứu của GS Steve Yim – người đừng đầu Trung tâm Biến đổi khí hậu và sức khoẻ môi trường của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) – cùng các đồng sự đã phân tích dữ liệu vệ tinh và dữ liệu thời tiết trong 10 năm qua trên khắp Đông Nam Á.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters vào tuần trước.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy các cơn bão mạnh đang xuất hiện thường xuyên hơn và dữ dội hơn, nhất là ở các quốc gia hải đảo như Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy hoàn lưu bão Matmo hôm 5-10 khi chuẩn bị đổ bộ vào miền nam Trung Quốc. Ảnh: zoom.earth

Các nhà khoa học nhận thấy kích thước các hạt mưa hình thành từ các khu vực ô nhiễm không khí nặng có thể lớn hơn tới 1,8 lần so với các hạt mưa ở nơi có không khí trong lành.

Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là các loại hạt trong không khí ô nhiễm tạo ra các điều kiện để các hạt nước nhỏ khi rơi xuống từ các đám mây dễ dàng hợp nhất với nhau tạo thành các hạt mưa lớn hơn.

Nghiên cứu cho thấy các cơn bão ở các vùng bị ô nhiễm không khí có thể có lượng mưa tăng tới 50%. Ô nhiễm không khí còn khiến cơn bão nhiệt đới trở nên nguy hiểm hơn vì số lượng các tia sét tăng thêm tới 27%.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu nhận thấy các hạt li ti trong khi không khí bị ô nhiễm khiến phạm vi ảnh hưởng của các cơn bão trở nên rộng hơn.

Các nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á được liệt kê bao gồm đốt sinh khối, phát thải ở đô thị và công nghiệp như khí thải xe cộ và việc đốt nhiên liệu trong sinh hoạt, và đốt nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng.

GS Yim nhấn mạnh rằng những phát hiện này là đáng chú ý vì Đông Nam Á là một trong các khu vực đốt sinh khối ở mức cao nhất thế giới, gây ra nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Đánh giá tầm quan trọng của nghiên cứu trên, GS Matthias Roth (không tham gia vào nghiên cứu) đến từ ĐH Quốc gia Singapore (NUS) cho rằng kết quả trên có thể giúp cải thiện công tác dự báo thời tiết cực đoan, nâng cao độ chính xác của các mô hình khí hậu và hỗ trợ hoạch định chính sách về chất lượng không khí.