Gia Lai thưởng 'nóng' cho 1 địa phương vì đã giúp dân thoát khỏi vùng nguy hiểm

(PLO)-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thưởng nóng cho xã Pờ Tó ngay sau bão số 13.

Ngày 7-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đi kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục cầu Kliếc trên đường Trường Sơn Đông bị sập do bão số 13.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, cầu Kliếc nằm trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4, xã Pờ Tó bị sập do nước lũ quá mạnh. Đoạn cầu bị sập dài khoảng 10 m, đã bị lũ cuốn trôi. Sự cố gây chia cắt lưu thông tại nhiều địa phương dọc tuyến và nối với các khu vực lân cận.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố. Trước mắt, cần tập trung sửa chữa tạm thời, đảm bảo cho người dân đi lại. Sau đó, triển khai các biện pháp thi công khắc phục, đảm bảo kiên cố cho cầu về lâu dài.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng biểu dương UBND xã Pờ Tó và lực lượng công an địa phương có nhiều nỗ lực và ứng phó hiệu quả bão số 13; đã hỗ trợ nhiều hộ dân thoát khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng thưởng cho xã Pờ Tó và lực lượng an ninh địa bàn.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thưởng nóng cho xã Pờ Tó 100 triệu đồng và Tổ trực đảm bảo công tác an ninh tại địa bàn 20 triệu đồng.