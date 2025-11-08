Gia tài có mỗi 1.000 con vịt đẻ cũng bị bão cuốn đi mất 08/11/2025 18:52

(PLO)- Sau bão số 13, hàng ngàn hộ dân ở Gia Lai đang phải sống trong điều kiện khó khăn do sập nhà, nhà tốc mái và mất điện, nước... khiến cuộc sống đảo lộn.

Ngày 8-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện khẩn, khắc phục hậu quả bão số 13, ưu tiên sửa chữa các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, bệnh viện, trường học.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai, làm hai người chết, sáu người bị thương; hơn 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, 23.221 căn bị tốc mái… thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng.

Suýt đột quỵ vì bão

Hơn một ngày sau khi cơn bão số 13 đi qua, xóm Tân Vân Bắc (thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vẫn còn cô lập, nước ngập ngầm tràn gần nửa mét. Người dân ra vào xóm đành phải bì bõm, lội nước đi qua đoạn đường dài 50 mét.

Dưới cái nắng oi ả, ông Đỗ Trọng Anh (63 tuổi, xóm Tân Vân Bắc) tranh thủ phơi những bao lúa đã ướt sũng nhằm vớt vát, giảm hư hao.

Nhà ông Đỗ Trọng Anh tan hoang sau bão số 13.

“Đây không phải là bão bình thường mà là siêu bão. Hôm bão xảy ra, tôi cho người nhà đi tránh bão, còn lại ba cha con trông nhà, lo chằng chống tài sản, nhưng không ngờ bão lại lớn như vậy. Lúc bão càn quét, mái nhà của tôi bị gió cuốn bay, nước lên cuốn theo nhiều tài sản khiến tôi bị sốc, suýt đột quỵ”, ông Anh nói.

Theo ông Anh, sự việc khủng khiếp quá, ông đã nghĩ mình sẽ chết nên lấy dây buộc mình lại, chui xuống bàn thờ núp, nếu không may có chuyện xảy ra thì người nhà có thể tìm thấy.

Sau khi bão đi qua, gia sản gia đình ông Anh gần như mất sạch, mái nhà, tivi, tủ lạnh đều bị cuốn đi… còn hơn bốn tấn lúa thì bị chìm trong nước, hư hỏng. Ông Anh nhẩm tính thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Clip ông Đỗ Trọng Anh kể lại giây phút kinh hoàng khi bão số 13 đi qua.

Chung tình cảnh, nhà bà Nguyễn Thị Kim Thơ ở gần đó cũng trắng tay vì bão số 13. Tài sản có giá trị của gia đình như tivi, tủ lạnh biến mất sau bão. Giá trị nhất là đàn vịt đẻ trứng hơn 1.000 con bị trôi theo con nước.

Chuồng vịt của gia đình bà Thơ bị sập, 1.000 con vịt bị nước cuốn trôi.

“Căn nhà giờ trống không, nóc cũng không còn. Sau bão, vợ chồng đi tìm nhưng chỉ phát hiện một vài con vịt còn sống mang về. Giờ vợ chồng tôi không biết phải làm sao, chờ nhà nước xem xét hỗ trợ đồng nào hay đồng đó. May mắn là hôm bão vào, cả nhà di dời nơi khác”, chị Thơ nghẹn ngào.

Nhiều nơi vẫn còn chìm trong bóng tối

Ngày thứ hai sau cơn bão số 13, nhiều vùng ở Quy Nhơn cùng nhiều xã, phường ở phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn chìm trong đêm tối do mất điện, khiến cuộc sống đảo lộn.

Để có điện dùng cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính… nhiều người dân phải tranh thủ đến những hàng quán có máy phát điện và đến các khách sạn lớn thuê phòng ở tạm thời để có điện, wifi dùng cho mục đích công việc, liên lạc.

Chỉ một vài tuyến đường ở Quy Nhơn có điện, còn lại vẫn chìm trong đêm tối.

Chị Phan Thị Hằng (ngụ tổ 3, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Do nhu cầu công việc, tôi phải đi thuê phòng khách sạn ở dài ngày để có điện và wifi dùng. Mặc dù tốn kém nhưng đành chịu. Nhiều người không có điều kiện cũng khổ lắm, phải vật vờ đi các hàng quán cắm nhờ điện, có nơi còn không có wifi”.

Trước nhu cầu điện và wifi của người dân, nhiều điểm kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn phường Quy Nhơn đã tình nguyện hỗ trợ các điểm sạc pin miễn phí, không hạn chế thời gian và số lượng thiết bị điện.

Điểm tụ tập đông nhất được ghi nhận là tại siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn có hàng nghìn người đến sạc pin.

Siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn mở điểm sạc pin, điện miễn phí cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ Marketing của siêu thị này cho hay: “Biết được nhu cầu của người dân, khách hàng, chúng tôi đã bố trí nhiều điểm sạc pin miễn phí trong siêu thị. Hiện tại, chúng tôi ghi nhận có hơn một nghìn khách đến đây sạc pin, do nhu cầu người dân còn cao nên chúng tôi sẽ bố trí thêm điểm sạc”.

Theo ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực Gia Lai, bão số 13 đã làm 679.000 khách hàng mất điện, riêng phía Đông của tỉnh có 98% khách hàng bị ảnh hưởng.

Để khắc phục sự cố, Điện lực Gia Lai đã huy động nhân lực tại chỗ 400 người phối hợp cùng 60 người từ phía Tây và hơn 40 xe chuyên dụng cẩu, tải, nâng người để tập trung khắc phục sự cố.

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cũng đang huy động thêm khoảng 250 nhân lực chuyên nghiệp từ bốn tỉnh miền Trung vào hỗ trợ để khẩn trương khôi phục điện.

Điện lực Gia Lai huy động nhân lực khắc phục sự cố mất điện.

Không chỉ mất điện, nhiều hộ dân còn bị cúp nước sạch khiến cuộc sống sinh hoạt gia đình đảo lộn nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Chí Hào, ngụ đường Lê Lợi (phường Quy Nhơn) cho biết: "Hai hôm nay bị cúp nước, cúp điện khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Gia đình phải tốn thêm nhiều chi phí mua các thiết bị tích điện, nước cũng phải đi mua".

Nhiều cơ sở, nhà dân bị bão số 13 cuốn bay, gây thiệt hại nặng nề.