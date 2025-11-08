Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Gia Lai khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão 08/11/2025 19:44

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo sớm hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại và đảm bảo điện, nước giúp dân ổn định cuộc sống sau bão số 13.

Tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai để nắm thông tin và chỉ đạo khắc phục bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã làm với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: LK

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề, làm hai người chết, tám người bị thương, 200 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 23.870 nhà bị tốc mái.

Ngay sau khi bão xảy ra, chính quyền địa phương đã bắt tay khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống của người dân. Do mức thiệt hại và tàn phá quá lớn, nên công tác khắc phục vẫn đang quyết liệt triển khai.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ chia sẻ với đồng bào, nhân dân và chính quyền tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng do bão số 13. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương trong ứng phó bão.

“Mặc dù cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp nhưng tỉnh Gia Lai đã ứng phó tốt, giảm thiệt hại về người. Địa phương đã di dời dân quy mô rất lớn, nếu không kịp thời thì thiệt hại sẽ rất lớn”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại, dọn dẹp môi trường sau bão. Sớm hỗ trợ cho người dân, nhất là những hộ nhà bị sập, tốc mái để cho người dân có chỗ ở.

Ông cùng yêu cầu đẩy mạnh khắc phục hạ tầng, nhất là điện nước, giao thông. Qua đó, tập trung bắt tay khôi phục sản xuất của người dân và bảo đảm tốc độ tăng trưởng do Chính phủ giao.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng hứa sẽ có ý kiến với Chính phủ hỗ trợ tỉnh Gia Lai và huy động các nhà tài trợ giúp địa phương khắc phục hậu quả bão số 13.

Đại diện ba ngân hàng tài trợ, ủng hộ tỉnh Gia Lai chín tỉ đồng.

Kết thúc cuộc họp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ tỉnh Gia Lai 5 tỉ đồng; Agribank hỗ trợ 3 tỉ đồng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ 1 tỉ đồng.