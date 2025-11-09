Bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ gia đình có người mất do bão số 13 ở Gia Lai 09/11/2025 19:22

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục trao tiền của bạn đọc hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do bão số 13.

Chiều 9-11, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đến chia buồn, thăm hỏi, động viên người thân của ông Lưu Cảnh Hùng (64 tuổi, ở khu phố 2, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Ông Hùng tử vong khi bão số 13 đổ bộ, tàn phá khu vực này.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 5 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo tổ chức, nhằm chia sẻ với gia đình ông Hùng.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM (thứ ba từ trái sang) trao 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Lưu Cảnh Hùng.

Chị Lưu Huyền Na (con gái ông Hùng) gửi lời cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đã làm cầu nối để bạn đọc của báo hỗ trợ các những gia đình bị thiệt hại do bão số 13.

Chị Na cho biết thêm những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã quan tâm, động viên, giúp gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Con trai ông Lưu Cảnh Hùng thắp hương cha.

Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm, chia buồn, trao tiền hỗ trợ năm gia đình có mất do bão số 13 tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. Báo cũng đã tổ chức trao tiền cứu trợ đến 137 gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 13 gây ra tại các tỉnh này. Số tiền này do bạn đọc ủng hộ chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.