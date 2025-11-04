Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM chung tay góp rau, gạo, mắm muối... gửi về miền Trung 04/11/2025 20:17

(PLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do Pháp Luật TP.HCM phát động, nhiều bạn đọc ở Lâm Đồng đã góp nhu yếu phẩm gửi về miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Video: Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM chung tay góp rau, gạo, mắm muối... gửi về miền Trung.

Những ngày đầu tháng 11, chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng.

Ghi nhận tại các xã Đức Trọng, Lâm Hà, hay ở chùa Hải Đức của tỉnh Lâm Đồng, từ các nhà hảo tâm, tiểu thương buôn bán nhỏ cho đến người nông dân trồng rau đều hưởng ứng lời kêu gọi từ chương trình mạnh mẽ, ai nấy cũng đều chung tay góp sức.

Họ gói ghém tình cảm trong những món quà mộc mạc như bao gạo, thùng mì, chai nước, chai mắm, gói muối, quần áo… tất cả chuẩn bị cho những chuyến hàng chuyển về miền Trung ruột thịt, đang oằn mình với lũ dữ.