Cùng báo Pháp Luật TP.HCM chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ

Quý mạnh thường quân có thể hỗ trợ đồng bào miền Trung theo hai hình thức: ủng hộ trực tiếp và thông qua số tài khoản ngân hàng của báo Pháp Luật TP.HCM.
- Ủng hộ trực tiếp:
+ Tại trụ sở của báo: số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
+ Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội
+ Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 3, 06 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
+ Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: 46D Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
+ Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: Lầu 3, tòa nhà số 115, đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Ủng hộ thông qua số tài khoản ngân hàng:
+ Số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM