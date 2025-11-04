Cùng báo Pháp Luật TP.HCM chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ 04/11/2025 07:00

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM phát động chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” nhằm kêu gọi quý bạn đọc, các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức, hỗ trợ đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Quý mạnh thường quân có thể hỗ trợ đồng bào miền Trung theo hai hình thức: ủng hộ trực tiếp và thông qua số tài khoản ngân hàng của báo Pháp Luật TP.HCM.

- Ủng hộ trực tiếp:

+ Tại trụ sở của báo: số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

+ Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội

+ Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 3, 06 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

+ Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: 46D Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

+ Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: Lầu 3, tòa nhà số 115, đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ

- Ủng hộ thông qua số tài khoản ngân hàng:

+ Số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM