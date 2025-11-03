Bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM cùng hướng về miền Trung ruột thịt

Ngày 30-10, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ miền Trung, Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát động lời kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng bà con kiều bào chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đến 17 giờ ngày 3-11, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp nhận hơn 170 triệu đồng từ quý bạn đọc, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đây là những tấm lòng sẻ chia, gửi gắm tình cảm và niềm tin hướng về miền Trung, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Sáng 3-11, tại buổi chào cờ đầu tuần, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, kêu gọi toàn thể phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo đóng góp, hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.
Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tập thể phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM.
Không chỉ trong nội bộ Báo, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang làm việc tại tòa nhà 34 Hoàng Việt (TP.HCM) cũng tích cực tham gia, cùng hướng về miền Trung ruột thịt.
Bà Trương Mỹ Hạnh, Giám đốc Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet, chia sẻ: Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Pháp Luật TP.HCM, công ty gửi phần quà nhỏ hỗ trợ bà con miền Trung vượt qua khó khăn sau mưa lũ.
Là người con miền Trung, bà Hạnh xúc động trước thiệt hại nặng nề do thiên tai và mong những đóng góp thiết thực này sẽ sớm đến tay người dân, giúp họ ổn định cuộc sống.
Trước đó, hưởng ứng chương trình, ông Nguyễn Thanh Kha (55 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, một bạn đọc thân thiết của Báo) đã ủng hộ 5 triệu đồng. Ông chia sẻ, khi đọc thông tin về chương trình quyên góp, ông lập tức chuyển tiền với mong muốn góp một phần nhỏ giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn.
“Của ít lòng nhiều, tôi mong tấm lòng của mình và các bạn đọc khác phần nào san sẻ khó khăn với người dân ngoài kia, gửi chút lương thực, quần áo, tiếp sức cho họ vượt qua giai đoạn này” - ông Kha nói.
Chiều 3-11, bạn đọc Nguyễn Thị Thu Sương, Dương Thị Bích Hạnh và Lê Thị Phương Quyên, công tác tại Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Nam thuộc Công ty Viễn thông MobiFone (Bộ Công an) cũng đã đến trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM để chung tay hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tích cực tham gia quyên góp, gửi tiền và hàng hóa thiết thực với mong muốn chia sẻ, tiếp sức để người dân miền Trung sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi quý bạn đọc trên mọi miền đất nước cũng như kiều bào ở nước ngoài cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì lũ lụt.
Hy vọng với tình cảm quý báu, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của quý bạn đọc, bà con miền Trung sẽ có thêm nguồn lực và niềm tin để khắc phục hậu quả, sớm vượt qua cơn khốn khó do thiên tai ập xuống...
Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ làm cầu nối để quý bạn đọc, bà con, kiều bào sẻ chia cùng đồng bào miền Trung chịu thương chịu khó.
Bạn đọc có thể đóng góp theo hai hình thức: ủng hộ trực tiếp và thông qua số tài khoản ngân hàng của Báo.
- Ủng hộ trực tiếp:
+ Tại trụ sở của báo: số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Điện thoại: 0982000333.
+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội. ĐT: (024) 37623009.
+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Đà Nẵng: Tầng 3, 06 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT: (0236) 3751378.
+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa: 46D Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0905290149.
+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ: Lầu 3, tòa nhà số 115, đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292) 6252707
- Ủng hộ thông qua số tài khoản ngân hàng:
+ Số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM; hoặc quét mã QR sau:
+ Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM
+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên người gửi - Ủng hộ đồng bào miền Trung
Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trao tiền, hàng do quý bạn đọc, bà con, kiều bào đóng góp đến đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.
Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của quý bạn đọc, bà con, kiều bào.
BAN BIÊN TẬP BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM