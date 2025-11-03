Bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM cùng hướng về miền Trung ruột thịt 03/11/2025 17:49

(PLO)- Tính đến ngày 3-11, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp nhận hơn 170 triệu đồng từ quý bạn đọc chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngày 30-10, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ miền Trung, Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát động lời kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng bà con kiều bào chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đến 17 giờ ngày 3-11, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp nhận hơn 170 triệu đồng từ quý bạn đọc, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đây là những tấm lòng sẻ chia, gửi gắm tình cảm và niềm tin hướng về miền Trung, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sáng 3-11, tại buổi chào cờ đầu tuần, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, kêu gọi toàn thể phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo đóng góp, hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, kêu gọi tập thể Báo chung tay hướng về miền Trung ruột thịt. Ảnh: THUẬN VĂN

Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tập thể phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ban Biên tập, nhân viên, người lao động Báo Pháp Luật TP.HCM tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: THUẬN VĂN

Không chỉ trong nội bộ Báo, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang làm việc tại tòa nhà 34 Hoàng Việt (TP.HCM) cũng tích cực tham gia, cùng hướng về miền Trung ruột thịt.

Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: TẤN LỰC.

Bà Trương Mỹ Hạnh, Giám đốc Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet, chia sẻ: Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Pháp Luật TP.HCM, công ty gửi phần quà nhỏ hỗ trợ bà con miền Trung vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Là người con miền Trung, bà Hạnh xúc động trước thiệt hại nặng nề do thiên tai và mong những đóng góp thiết thực này sẽ sớm đến tay người dân, giúp họ ổn định cuộc sống.

Trước đó, hưởng ứng chương trình, ông Nguyễn Thanh Kha (55 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, một bạn đọc thân thiết của Báo) đã ủng hộ 5 triệu đồng. Ông chia sẻ, khi đọc thông tin về chương trình quyên góp, ông lập tức chuyển tiền với mong muốn góp một phần nhỏ giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn.

“Của ít lòng nhiều, tôi mong tấm lòng của mình và các bạn đọc khác phần nào san sẻ khó khăn với người dân ngoài kia, gửi chút lương thực, quần áo, tiếp sức cho họ vượt qua giai đoạn này” - ông Kha nói.

Chiều 3-11, bạn đọc Nguyễn Thị Thu Sương, Dương Thị Bích Hạnh và Lê Thị Phương Quyên, công tác tại Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Nam thuộc Công ty Viễn thông MobiFone (Bộ Công an) cũng đã đến trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM để chung tay hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bạn đọc đến trực tiếp trụ sở Báo Pháp luật TP.HCM để quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng siêu lũ miền Trung. Ảnh: THẢO HIỀN

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tích cực tham gia quyên góp, gửi tiền và hàng hóa thiết thực với mong muốn chia sẻ, tiếp sức để người dân miền Trung sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.