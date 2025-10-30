Báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 30/10/2025 18:29

(PLO)- Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ làm cầu nối để quý bạn đọc, bà con, kiều bào cùng sẻ chia với khúc ruột miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Thưa quý bạn đọc,

Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành miền Trung đã hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, nhiều nơi có lượng mưa kỷ lục, chưa từng có. Phố xá, làng mạc nhiều nơi chìm trong biển nước. Bà con ở những vùng rốn lũ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất; đồ đạc, gia súc, gia cầm, hoa màu, lương thực... bị cuốn trôi...

Trận lũ lụt phải nói là kinh hoàng, khủng khiếp!

Tính đến sáng 30-10-2025, theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mưa lũ đã làm 18 người chết, mất tích; 51 nhà bị sập, cuốn trôi; 122 nhà bị hư hỏng; 128.024 nhà bị ngập; 4.376 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 657 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 16.342 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Vì vậy, sau khi lũ rút, cuộc sống của người dân bị đảo lộn và gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản vì lũ lụt. Ảnh: Nhóm PV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi quý bạn đọc trên mọi miền đất nước cũng như kiều bào ở nước ngoài cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì lũ lụt.

Hy vọng với tình cảm quý báu, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của quý bạn đọc, bà con miền Trung sẽ có thêm nguồn lực và niềm tin để khắc phục hậu quả, sớm vượt qua cơn khốn khó do thiên tai ập xuống...

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ làm cầu nối để quý bạn đọc, bà con, kiều bào sẻ chia cùng đồng bào miền Trung chịu thương chịu khó.

Bạn đọc có thể đóng góp theo hai hình thức: ủng hộ trực tiếp và thông qua số tài khoản ngân hàng của Báo.

- Ủng hộ trực tiếp:

+ Tại trụ sở của báo: số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Điện thoại: 0982000333.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội. ĐT: (024) 37623009.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Đà Nẵng: Tầng 3, 06 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT: (0236) 3751378.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa: 46D Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0905290149.

+ Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ: Lầu 3, tòa nhà số 115, đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292) 6252707

- Ủng hộ thông qua số tài khoản ngân hàng:

+ Số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM; hoặc quét mã QR sau:

+ Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên người gửi - Ủng hộ miền Trung bị lũ lụt

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trao tiền, hàng do quý bạn đọc, bà con, kiều bào đóng góp đến đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của quý bạn đọc, bà con, kiều bào.

BAN BIÊN TẬP BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM