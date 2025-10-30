Những người vượt lũ dữ đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập 30/10/2025 16:59

(PLO)- Lực lượng phòng thủ dân sự, những tay chèo thuyền đầy kinh nghiệm ở Đà Nẵng dũng cảm vượt lũ mỗi ngày mang hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập.

Hôm nay, 30-10, ngày thứ năm phố cổ Hội An ở phường Hội An, TP Đà Nẵng chìm trong biển nước, hàng trăm gia đình vẫn bị lũ cô lập. Những chuyến hàng cứu trợ tất bật đổ về Hội An, mang theo lương thực, nhu yếu phẩm cùng những yêu thương đến với người dân phố cổ.

Những chuyến thuyền dũng cảm vượt lũ dữ, tiếp cận từng gia đình bị cô lập, mang theo lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân.

Anh Thiệt cầm lái ở mũi ghe chở hàng cứu trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Clip Những người hùng vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập.

Những chuyến hàng tròng trành trong lũ dữ

Gần 13 giờ, điểm tập kết hàng cứu trợ trên đường Hoàng Diệu tấp nập người, xe. Từ hướng sông Hoài, liên tục nhiều lượt thuyền chở lương thực, nước uống đã được chia sẵn thành từng suất nhỏ vượt lũ đến các khu vực ngập sâu.

Nước sông dâng cao, chảy xiết qua phố cổ Hội An. Ảnh: TẤN VIỆT

Thuyền của anh Thiệt (người dân địa phương) cùng ba cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Hội An chở theo 150 suất hàng cứu trợ. Nhận lệnh tiếp cận khu vực khó khăn nhất, chiếc thuyền rời đi. Đây là chuyến thứ sáu từ sáng đến giờ.

Theo hướng đường Bạch Đằng ngang qua chợ Hội An, lũ dâng cao nhấn chìm tất cả, chỉ còn thấy mái bạt của các tiểu thương nổi trên mặt nước. Dây điện chằng chịt sà sát mặt nước, các cán bộ vừa điều hướng ghe, vừa bảo nhau phải cẩn thận vì phía trước nước chảy rất mạnh.

Thuyền cứu trợ tiếp cận từng nhà dân ngập sâu. Ảnh: TẤN VIỆT

“Bà con ai cần đồ ăn ra lấy”. Tiếng các anh vang vọng liên hồi. Từ trong nhà, trên tầng hai, nhiều người dân nhoài người ra, đưa mắt nhìn về chiếc ghe nhỏ chở đầy lương thực.

Nhiều người lớn tuổi nghe có thuyền cứu trợ đến vội lội ra, nước ngang bụng. “Cô chú bình tĩnh, cứ đứng im đó bọn con tấp ghe vô”. Vừa dứt lời, các cán bộ cầm từng gói hàng chuyển tận tay người dân. Nụ cười, tiếng cảm ơn của người dân như tiếp thêm động lực cho cả đoàn tiếp tục băng lũ.

Nụ cười, lời cảm ơn của người dân tiếp thêm động lực cho lực lượng cứu trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiếc thuyền rẽ qua đường Nguyễn Duy Hiệu, nước chảy xiết, cuộn trào. Có 50 hộ gia đình đang bị cô lập bên dưới, cả đoàn bàn cách vừa tiếp cận được người dân, vừa tránh nguy cơ lật thuyền.

Tuy vậy, khi vừa rẽ qua một ngã tư, nước lũ chảy dữ dội. Người dân hai bên đường hô hoán ngăn cản vì vừa hôm qua có một xuồng nhỏ chạy vào đây bị nước đẩy, gần chục người không kéo nổi chiếc xuồng nhỏ, đành phải thả trôi theo dòng nước.

“Bà con đang rất cần mình nhưng mình không tiếp cận được vì nước chảy xiết”- anh Toàn, cán bộ phòng thủ dân sự tiếc nuối, mắt đỏ hoe. Nói đoạn, cả bốn người nhảy xuống nước, dốc hết sức kéo ngược chiếc thuyền quay trở lại hướng cũ, tìm đường khác để di chuyển.

Người dân vùng cô lập lội nước ra lấy đồ ăn. Ảnh: TẤN VIỆT

Mưa lũ không thấy mặt con

PV hỏi hôm nay đã vận chuyển bao nhiêu chuyến hàng, anh Toàn không nhớ được. Nhưng anh nhớ nằm lòng khu vực này, tổ dân phố kia có bao nhiêu hộ dân đang cần cứu trợ, cần đến lực lượng.

Người dân Hội An xúc động nhận hàng cứu trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Anh Toàn kể: từ nhỏ lớn lên ở Hội An, mỗi mùa mưa lũ đều rất khó thấy được ánh mặt trời, chỉ thấy nước đục ngầu dâng lên rồi lại hạ xuống. Ngày thường không có mưa lũ, các anh còn thời gian rảnh rỗi cà phê rồi nói với nhau sao rảnh quá. Khi lũ đến, các anh lại đi biền biệt, không thấy mặt vợ con.

“Nhà có vợ và con gái, mình thu xếp đưa đến nơi an toàn rồi đi đã mấy ngày nay. Nhớ vợ, nhớ con nhưng người dân cần mình phải đi, đó là mệnh lệnh từ trái tim”- anh Toàn chia sẻ.

Anh Toàn bơi vào từng nhà dân bị cô lập để gửi hàng cứu trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Hai bên dòng nước, nhiều người lớn tuổi cố lội ra lấy đồ ăn. Anh Toàn không cho mà tự mình nhảy xuống nước, bơi vào từng nhà đưa hàng. Khi trèo lên ghe, đầu gối anh rách, tứa máu, ánh mắt vẫn hướng về bà con.

Ở mũi thuyền, anh Thiệt vững tay chèo, bẻ lái liên tục tiếp cận từng nhà dân. Đã sáu chuyến hàng chỉ trong buổi sáng, người đàn ông vùng lũ này không mệt. Anh Thiệt chỉ tiếc, chở đi 150 suất hàng cứu trợ nhưng không tiếp cận được hết người dân đang cần vì nước lớn nguy hiểm.

“Chuyến này tưởng đi lâu, phát được cho nhiều người mà cuối cùng về sớm, còn dư hàng, tiếc quá”- anh Thiệt tặc lưỡi, người ướt đẫm.

Người dân trèo ra lan can nhận đồ cứu trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Trực tiếp chỉ huy công tác cứu trợ, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho hay 100% lực lượng của phường đang dốc hết sức hướng về người dân.

Từ hôm qua đến nay, hàng cứu trợ về liên tục. Phường đã khảo sát, chia thành sáu điểm cứu trợ, cho thuyền về các hướng với phương châm “không bỏ sót một người dân nào”.