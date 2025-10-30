Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm vùng lũ Đà Nẵng 30/10/2025 14:33

(PLO)- Sáng 30-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thị sát tình hình mưa lũ và thăm, tặng quà động viên bà con vùng lũ tại thôn Trà Đóa, xã Thăng An, TP Đà Nẵng.

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Về phía TP Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và đại diện chính quyền địa phương.

Tại thôn Trà Đóa, hiện có 17 hộ dân với 49 nhân khẩu đang bị ngập sâu và cô lập.

Trực tiếp di chuyển bằng ca nô chuyên dụng đến tận nhà bà con bị ngập sâu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của bà con trong những ngày qua. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn và động viên bà con sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị TP Đà Nẵng và địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng lũ, nhất là bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu, nước sạch, thuốc men và nơi ở an toàn cho các hộ bị ảnh hưởng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho bà con vùng lũ.

“Bên cạnh việc khẩn trương cứu trợ trước mắt, cần chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau lũ. Sớm khôi phục hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và sinh kế cho bà con”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nhiều phần quà tới các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của ngập lụt, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng thiên tai.

Những món quà này góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con xã Thăng An vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.