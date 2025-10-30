Rốn lũ của TP Huế vẫn còn ngập sâu 2m

Ngày 30-10, trên địa bàn TP Huế đã bắt đầu ngớt mưa, nước lũ bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, tại thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền nước vẫn còn ngập sâu. Đây được xem là một trong những vùng rốn lũ, ngập sâu nhất của thành phố.
Ghi nhận của PLO, tuyến đường chính đi từ Quốc lộ 1A đến thôn Xuân Tùy nước đã bắt đầu rút dần; người dân và các phương tiện đã lưu thông trở lại được nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Hiện hàng trăm ngôi nhà ở thôn này vẫn bị ngập nặng; diện tích lúa bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn.
Vì đây là vùng thấp trũng, năm nào cũng bị ngập lũ nên hầu hết các gia đình đều xây nhà cao hơn mặt đường rất nhiều, tuy nhiên đợt lũ năm nay có mực nước cao lịch sử nên các nhà này vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
Bên ngoài, các tuyến đường liên thôn, liên xóm bị ngập rất sâu; có những điểm ngập đến 2m.
Vừa lái thuyền, ông Đào Văn Lưu, tổ trưởng tổ An ninh trật tự cơ sở của xã Đan Điền thông tin người dân ở đây bao đời quen với lũ, nhưng đợt lũ này lên rất nhanh và bất ngờ nên nhiều gia đình lâm vào thế bị động.
"Hiện nay, nước rút rồi nhưng ở thôn vẫn còn ngập nặng, dự kiến phải nhiều ngày nữa mới dọn nhà cửa", ông Lưu nói.
Biết đây là vùng nước lũ nặng nề của TP Huế nên nhiều đơn vị, nhà hảo tâm đã mang nhiều đồ cứu trợ, phối hợp với chính quyền địa phương chèo thuyền vào bên trong hỗ trợ người dân bị chia cắt, thiếu nguồn nước sạch và thực phẩm.