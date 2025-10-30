Rốn lũ của TP Huế vẫn còn ngập sâu 2m 30/10/2025 14:06

(PLO)- Dù nước đang rút dần nhưng nhiều nơi tại TP Huế vẫn còn ngập sâu, có nơi mực nước vẫn còn 2m, dự kiến nhiều ngày tới người dân mới bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đồ dùng gia đình.

Ngày 30-10, trên địa bàn TP Huế đã bắt đầu ngớt mưa, nước lũ bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, tại thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền nước vẫn còn ngập sâu. Đây được xem là một trong những vùng rốn lũ, ngập sâu nhất của thành phố.

Tổ An ninh trật tự cơ sở của xã Đan Điền liên tục dùng ghe để hỗ trợ bà con trong vùng bị cô lập. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ghi nhận của PLO, tuyến đường chính đi từ Quốc lộ 1A đến thôn Xuân Tùy nước đã bắt đầu rút dần; người dân và các phương tiện đã lưu thông trở lại được nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nước lũ cao gần ngập bảng chỉ dẫn đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Hiện hàng trăm ngôi nhà ở thôn này vẫn bị ngập nặng; diện tích lúa bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn.

Bờ tường rào bị nước nhấn chìm. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Vì đây là vùng thấp trũng, năm nào cũng bị ngập lũ nên hầu hết các gia đình đều xây nhà cao hơn mặt đường rất nhiều, tuy nhiên đợt lũ năm nay có mực nước cao lịch sử nên các nhà này vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Dù nền nhà đã xây cao hơn đường rất nhiều nhưng vẫn còn ngập sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Bên ngoài, các tuyến đường liên thôn, liên xóm bị ngập rất sâu; có những điểm ngập đến 2m.

Nhiều tuyến đường vào thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền, TP Huế vẫn còn ngập nặng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Vừa lái thuyền, ông Đào Văn Lưu, tổ trưởng tổ An ninh trật tự cơ sở của xã Đan Điền thông tin người dân ở đây bao đời quen với lũ, nhưng đợt lũ này lên rất nhanh và bất ngờ nên nhiều gia đình lâm vào thế bị động.

Ông Đào Văn Lưu chưa thể về nhà hỗ trợ gia đình vì đang đi tiếp tế﻿ lương thực cho người dân trong thôn. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Các lực lượng chức năng tại địa phương thường xuyên phối hợp đưa thực phẩm vào hỗ trợ bà con vùng ngập sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

"Hiện nay, nước rút rồi nhưng ở thôn vẫn còn ngập nặng, dự kiến phải nhiều ngày nữa mới dọn nhà cửa", ông Lưu nói.

Mì tôm, nước sạch﻿ được vận chuyển vào tiếp tế bà con vùng lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Biết đây là vùng nước lũ nặng nề của TP Huế nên nhiều đơn vị, nhà hảo tâm đã mang nhiều đồ cứu trợ, phối hợp với chính quyền địa phương chèo thuyền vào bên trong hỗ trợ người dân bị chia cắt, thiếu nguồn nước sạch và thực phẩm.