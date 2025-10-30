Tình người giữa tâm lũ lịch sử ở Cố đô Huế 30/10/2025 10:49

(PLO)- Những bếp ăn 0 đồng đỏ lửa, những trạm pin miễn phí đến tận tay người dân, những chuyến thuyền chở thực phẩm gõ cửa từng nhà... sưởi ấm tình người giữa mưa lũ tại vùng đất Cố đô.

Trận mưa lũ lịch sử kéo dài đã khiến nhiều khu vực tại TP Huế bị cô lập, mất điện trên diện rộng. Giữa cơn hoạn nạn, hàng ngàn nghĩa cử cao đẹp, những sáng kiến nhân văn của lực lượng chức năng và tinh thần "tương thân tương ái" của người dân đã lan tỏa, thắp lên hơi ấm tình người ở vùng đất Cố đô.

Mang trạm xạc di động tới bà con

Trong bối cảnh điện thoại cạn pin, nỗi lo lắng của người dân vùng ngập càng tăng cao. Từ thực tế ấy, Công an TP Huế đã triển khai mô hình "Sạc điện thoại lưu động" – một giải pháp giản dị nhưng kịp thời và đầy nhân văn.

Những trạm sạc di động đến với bà con vùng lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, cho biết trong thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng là quan trọng nhất, nhưng giữ được liên lạc cũng là yếu tố then chốt... Lãnh đạo Công an TP Huế chỉ đạo công an các xã, phường chủ động mang nguồn điện đến tận nơi bà con cần.

Ngay sau đó, công an các xã, phường vùng ngập đã dùng ca nô, xe chuyên dụng, mang máy phát điện được huy động đến từng khu dân cư bị cô lập. Họ thông báo bằng loa pin cầm tay để người dân biết địa điểm sạc.

Công an phường Vỹ Dạ cho bà con mượn sạc dự phòng và bố trí điểm sạc tại nhà sinh hoạt cộng đồng.

"Có hôm bà con liều mình vượt nước xiết để sạc điện thoại, rất nguy hiểm. Chúng tôi nghĩ đơn giản thôi: người dân cần điện, thì mình mang điện đến," Trung tá Văn Đình Huy, Trưởng Công an phường Phú Bài, chia sẻ.

Tại xã Dương Nỗ, ông Nguyễn Văn Tám (45 tuổi) xúc động: "Mấy hôm nay mất điện, điện thoại hết pin, tôi rất lo lắng, khi thấy lực lượng chức năng hỗ trợ được sạc, tôi vui như vớ được vàng".

Không chỉ có lực lượng công an, Công ty Điện lực Huế cũng mở cửa miễn phí nhà khách tại số 100 Nguyễn Huệ và 11 trụ sở khác để người dân, sinh viên đến lưu trú, sạc điện thoại, dùng lương thực, nước uống miễn phí.

Điện lực TP Huế xuyên đêm đảm bảo an toàn lưới điện ở vùng đất Cố đô.

"Nhà khách có 30 phòng, đầy đủ điện, nước. Chúng tôi cũng mở cửa các trụ sở khác để người dân đến tránh lũ, hỗ trợ di tản các gia đình có trẻ nhỏ, người già và sinh viên thuê trọ thoát khỏi khu vực ngập lụt", ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế nói.

Những bữa cơm nghĩa tình xuyên tâm lũ

Với tinh thần không để một người dân nào phải thiếu ăn, những ngày qua, các bếp ăn 0 đồng liên tục được nhóm lên bằng "ngọn lửa" nghĩa tình đồng bào. Các bếp ăn đỏ lửa, cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, các hội nhóm từ nhiều nơi đã vượt lũ đưa thức ăn đến với bà con đang đói khát ở vùng xung yếu.

Những suất cơm nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ ở tâm lũ Cố đô.

Chỉ sau ít giờ kêu gọi, hàng chục giáo viên, phụ huynh và người dân mang theo gạo, trứng, rau củ tập trung tại căn bếp của Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa) để nấu nướng thức ăn.

Cô Thân Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An cho biết sau lời đề nghị của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (TP Huế), nhà trường lập tức đồng ý cho mượn bếp, dụng cụ và cùng chung tay nấu hàng ngàn suất cơm nóng gửi cho đồng bào đang đói rét.

Anh Bùi Văn Nhật, một người dân tham gia cứu trợ cơm cho người dân chia sẻ: "Tối qua, mình còn theo ghe chở cơm vào tận Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Y Dược... Dù cơm tới hơi muộn, nhưng ai nấy đều xúc động khi nhận".

Những ngày qua, ngoài việc cứu hộ cứu nạn, lực lượng công an, quân đội tại các địa phương cũng triển khai đưa cơm, nước và các nhu yếu phẩm vượt dòng nước lũ để đến với người dân.

Công an phường An Cựu vượt lũ đưa thực phẩm đến với người dân, sinh viên.

Công an phường An Cựu đã kịp thời tiếp cận, trao lương thực cho nhiều hộ dân và sinh viên tại khu trọ 27 Nguyễn Đức Cảnh và nhiều khu vực thấp trũng nguy hiểm khác.

Một cán bộ Công an phường An Cựu cho biết, trong những ngày qua, đơn vị đã giải cứu hàng chục trường hợp mắc kẹt giữa dòng nước, đưa đến nơi an toàn. Phát lương thực tại hơn 20 điểm và hàng trăm suất lương thực được vượt lũ dữ đến tay người dân.

Không nghỉ ngơi, hôm nay, khi nước lũ bắt đầu rút, các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị xã hội và người dân tại TP Huế tiếp tục lao vào công cuộc dọn dẹp, tái thiết sau cơn lũ lịch sử.