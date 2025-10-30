Lũ bắt đầu rút, người dân Huế lao vào khắc phục hậu quả trận lũ kép 30/10/2025 08:10

(PLO)- Nước lũ bắt đầu rút, người dân TP Huế tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề từ trận lũ kép.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cho hay sáng 30-10, nước lũ trên sông Hương đoạn qua TP Huế bắt đầu rút nhưng vẫn ở mức rất cao, vượt báo động 3.

Lúc 6 giờ sáng nay, nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 3,89 m, vượt mức báo động 3 là 0,39 m.

Đường Nguyễn Huệ ở Huế vẫn còn ngập sáng 30-10. Ảnh: N.DO

Tại một số tuyến giao thông, khu dân cư, nước đã bắt đầu rút dần. Người dân đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Sáng cùng ngày, UBND TP Huế yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, cùng người dân tham gia dọn vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó.

Đây là lần thứ hai nước rút trong đợt mưa lũ chồng lũ này. Trước đó, sáng 29-10, nước lũ cũng rút, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, đưa các phương tiện đi sửa chữa.

Nhân viên Công ty Điện lực Nam sông Hương khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khi nước lũ rút. Ảnh: N.DO

Tuy nhiên, do mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước lũ trên sông Hương, sông Bồ lên cao trở lại vào tối 29-10, gần bằng đỉnh lũ ngày 27-10, khiến nhiều tuyến giao thông, khu dân cư ngập sâu trở lại.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, trận lũ vừa qua đã làm 32/40 phường, xã ở Huế bị ngập sâu; hơn 44.507 ngôi nhà bị ngập 0,5- 2 m, hơn 201.100 hộ dân bị mất điện.

Hàng loạt di tích ở Huế bị ngập sâu, như sân chầu lăng Minh Mạng ngập 1,4 m, lăng Thiệu Trị ngập 1,5 m, sân Cung An Định ngập 2 m.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 38 điểm, gây tắc nghẽn cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49A.

Bờ biển phường Thuận An bị xâm thực nặng, kéo dài 1 km, ăn sâu vào đất liền 50-70 m. Về nông nghiệp, thiệt hại 279 ha rau màu, 255 ha cây ăn quả, 5.280 gia cầm, hơn 44 tấn cá...