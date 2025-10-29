Đi sạc pin điện thoại, 2 cha con ở Huế bị lật ghe, mất tích 29/10/2025 20:55

(PLO)- Đi sạc pin điện thoại, bốn người dân ở TP Huế không may bị lật ghe, hai người mất tích.

Tối 29-10, lãnh đạo UBND phường Thuận An, TP Huế, cho biết đang khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật ghe vào tối cùng ngày.

Lực lượng chức năng TP Huế đang tổ chức tìm kiếm năm người mất tích. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tại xã Đan Điền.

Theo thông tin ban đầu, bốn người ở tổ dân phố Diên Trường chèo ghe đi sạc điện thoại, khi đi qua khu vực đường Đặng Do - cầu Diên Trường thì chiếc ghe bị lật.

Hai người may mắn bám được gốc cây và được người dân cứu sống; hai cha con (người con khoảng 8 tuổi) bị nước cuốn trôi, hiện đang mất tích.

Như vậy đến thời điểm này, lực lượng chức năng TP Huế đang tổ chức tìm kiếm 5 người mất tích. Ngoài hai trường hợp nói trên thì có ba người mất tích khác ở phường Hương Trà, xã Đan Điền và phường Thanh Thủy.